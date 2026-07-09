華碩6月營收 衝破千億元 伺服器、PC業務成長是主因

PC品牌大廠華碩（2357）昨（9）日公布6月集團營收首度衝破千億元大關、達1,067.23億元，創新高，較5月激增54.5%，並較去年同期大增55.6%，帶動第2季、上半年集團營收同步攻頂，主要受惠AI伺服器與PC業務同步成長。

華碩統計，第2季集團營收2,577.32億元，季增23.7%，年增37.1%，創單季新高紀錄；上半年集團營收4,661.02億元，為同期最佳，年增38.9%。品牌營收方面，6月為1,012.8億元，月增61.5%，年增58.2%；上半年品牌營收4,351.08億元，年增40.7%。

華碩集團營收

華碩表示，業績表現出色，主因AI伺服器與PC業務同步成長，華碩憑藉品牌價值、產品組合優化及供應鏈管理，將市場波動轉化為成長動能，持續展現優於行業的營運動能與韌性。華碩昨天股價跌3元、收684元。

針對伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前指出，下半年訂單能見度掌握度相當高，尤其新興雲端服務商（Neo Cloud）客戶需求持續增加，加上全球大型CSP資本支出持續上修，AI基礎建設需求仍相當強勁。

此外，企業端AI推論需求快速升溫，以及政府主權AI建設需求浮現，也是推升AI伺服器接單的重要動能。

華碩首季AI伺服器業務已實現翻倍成長，伴隨訂單能見度持續提升，先前已上修2026年伺服器業務展望，由先預期相關營收增長50%至100%，調高為有信心達成全年年增100%的目標。

針對輝達下一代平台Vera Rubin伺服器進度。華碩重申，已取得輝達新一代平台相關訂單，並且有信心位居第一梯隊供應商。

PC業務展望方面，華碩共同執行長許先越分析，今年整體PC市場仍受記憶體與CPU等關鍵零組件價格大漲影響，各市調機構普遍預估全年PC市場出貨量將年減10%至15%。不過，由於平均銷售單價提升，整體PC市場營收仍有機會持平甚至小幅成長。

許先越強調，雖然整體PC市場預估呈現衰退，華碩仍希望全年PC出貨量能維持與去年相當。