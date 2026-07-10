輝達發展機器人生態系 跨步

輝達積極推動機器人生態系發展，宣布與全球最大AI模型社群平台Hugging Face攜手，共同為LeRobot導入全新模型與框架，提供開放機器人社群使用。

輝達表示，開源AI已體現當模型、資料與工具能被共享時，開發者能以更快的速度推動創新。在機器人領域同樣具備這樣的機會，但實體AI開發的進展，仍可能受到成本高昂且分散的資源所限制，這些資源涵蓋大型資料集、機器人基礎模型，以及模擬、運算與驗證工具等。而該公司正與Hugging Face共同合作，將適用於人形機器人的Isaac GR00T 1.7開放式推理視覺語言動作（VLA）模型，以及Isaac Teleop框架導入到LeRobot。

LeRobot是Hugging Face的開源機器人函式庫，用於訓練、執行與分享機器人資料集、模型等。