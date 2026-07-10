輝達H200銷陸鬆綁 台積利多 接單有望增溫

美國科技媒體The Information報導，中國大陸打算允許其國內頂尖AI廠商，少量採購輝達（NVIDIA）的H200晶片，這顯示北京當局有意鬆綁對美國技術的管制。外界看好，這對輝達相關供應鏈如台積電（2330）等將是好消息。

上述報導引述知情人士指出，大陸官員近幾周已告知阿里巴巴、字節跳動和DeepSeek，可能近期就能獲得採購H200的許可，但只能用來訓練，且能採購的數量總數則可能不到20組，還不到這些AI公司今年稍早時所要求數量的一半。

H200是輝達為訓練與運作AI模型所設計的Hopper架構GPU，該公司已接續推出Blackwell平台產品，而功能更強大的最新一代Rubin平台預計下半年出貨。

輝達股價8日收盤上漲3.7%。該公司早已獲得美國政府首肯，可出售H200到大陸市場，但遲遲未獲得中方政府單位放行。輝達執行長黃仁勳5月在財報會議中坦言，該公司已大致把大陸AI晶片市場拱手讓給華為。輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）當時也證實，上季並未出貨Hopper晶片到大陸，來自大陸（包含香港）的營收銳減，這一季財測也並未納入大陸市場的營收預估。

不過，黃仁勳先前也暗示，若條件改善，輝達仍希望重返大陸市場，「我們在那裡（大陸）有很多客戶、合作夥伴，而且已經在那裡經營30年了」。

陸駐美國大使劉暢在聲明中表示，中方對美國晶片出口問題的立場一致，「我們主張中美透過合作實現互利共贏，反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化」。輝達則未回覆彭博記者的置評請求。