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環球晶、美光簽十年長約

經濟日報／ 記者鐘惠玲、編譯陳苓／綜合報導

美光加入擴產行列，9日表示美國新廠投資額將增至2,500億美元，以助滿足AI基建潮引發的空前記憶體需求；同時，台廠環球晶（6488）與美光將簽訂十年長約，美光也將提供5億美元的戰略融資給環球晶，以深化長期策略合作關係。美光表示，雙方也要合作研發下一代晶圓技術。

美光、三星電子、SK海力士未來幾年均要砸下重金，擴產記憶體來滿足AI需求。三星和SK海力士上周共同宣布新計畫，將斥資最多8,800億美元。

環球晶董事長徐秀蘭昨日表示，這是該公司有史以來所簽訂合約時間最長、總金額最大的長約。美光希望環球晶能加重從美國直接供應其矽晶圓的數量。

環球晶是全球前三大半導體矽晶圓廠之一，營運版圖橫跨亞洲、歐洲與美國，現今於三大洲、九個國家共擁有18座生產製造與營運據點。同時，該公司是目前唯一參與美國晶片法案，且可在美國本土生產涵蓋先進12吋晶圓的半導體矽晶圓供應商。環球晶現階段在美國德州除了原先既有廠區，近年也興建12吋新廠，另外在密蘇里州也有設廠。

雖然環球晶基於與客戶簽訂的保密協定，無法透露十年長約的細節，不過徐秀蘭提到，美光提供的5億美元除了預付款性質，確保合約履行，也協助該公司進一步在美國投資時，能夠大幅降低資金壓力與資金成本。

同時，徐秀蘭也指出，與美光的合作具備三個意義，首先是顯現出客戶對其供應能力、長期合作關係的重視，該公司的供應韌性也被肯定。第二是代表AI、HPC、先進記憶體等是長期需求，客戶信心很強，才願意做十年承諾。第三是透過這次合作，環球晶會持續提升在美國先進晶圓製造、在地供應能力，與關鍵材料供應的穩定性及韌性。

環球晶德州12吋新廠第一期月產能約30萬片，第二期規畫與第一期在同廠房，徐秀蘭說，現在會先投入讓第一期生產力更加提升，減輕第二期要立即啟動的壓力。

環球晶 美光 SK海力士

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