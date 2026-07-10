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DRAM合約價看漲18%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（9）日發布最新報告指出，預期本季伺服器DRAM合約價將再漲13%至18%。隨著市場供不應求格局延續，後續可能出現各原廠競相上修報價的情況。

集邦指出，由於部分記憶體原廠提早於2026年第2季報價反映漲幅，加上數家美系CSP已簽署複數年長約，限制原廠對該類客戶漲價空間。

集邦表示，受制CPU供給短缺，影響伺服器整機組裝節奏，美系雲端服務供應商DRAM庫存水準於第2季逐漸升高。考量CPU供應將於2026年下半年至2027年間逐步釋放，伺服器整機組裝規模可望擴大，及2027年伺服器DRAM供不應求態勢已然確立，各大雲端業者普遍仍積極追加需求。

考量記憶體原廠第2季下旬陸續向客戶釋出2027年供給意向，集邦試算發現，合計原廠RDIMM位元供給年增幅僅約15%至20%，大幅落後伺服器CPU成長幅度。

伺服器 科技

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