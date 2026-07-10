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SK海力士ADR超額認購七倍 南亞科、華邦、旺宏等台廠添動能

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯季晶晶／綜合報導
SK海力士美國存託憑證（ADR）發行案獲投資人熱烈認購。 路透
SK海力士美國存託憑證（ADR）發行案獲投資人熱烈認購。 路透

外電報導，SK海力士美國存託憑證（ADR）發行案獲投資人熱烈認購，全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍下單，超額認購逾七倍，預計美東時間10日在那斯達克交易。

法人分析，SK海力士赴美掛牌獲得國際資金追捧，是點亮AI記憶體價值重估的重要訊號，南亞科（2408）、華邦、旺宏等相關台灣記憶體廠後市營運動能備受期待。

SK海力士赴美掛牌概要
SK海力士赴美掛牌概要

SK海力士ADR獲得逾七倍超額認購，凸顯國際資金看好AI帶動記憶體產業升級，再度點燃記憶體多頭火種，不僅SK海力士昨（9）日在韓股一掃過去幾天連日低迷態勢，大漲5.3%，激勵台股記憶體族群全面回神，南亞科直奔漲停價435.5元收市，華邦、旺宏、群聯等也都收漲逾3%。

SK海力士預計美東時間9日完成定價，將發行1.779億單位的ADR，預計10日在那斯達克全球精選市場開始發行前交易，代碼「SKHYV」，13日轉為常規交易，代碼改為「SKHY」。

SK海力士每單位ADR代表十分之一股普通股。依8日首爾收盤價每股207.6萬韓元（約1,380美元）換算，這次IPO募資規模約245億美元。若SK海力士以這個規模完成上市，將是美國史上規模第二大外企IPO，僅次於2014年阿里巴巴250億美元上市案。

SK海力士的ADR認購於美東時間8日下午4時截止，這次IPO的主承銷商為美銀、花旗、高盛與摩根大通，另有九家投行參與。英國資產管理公司Baillie Gifford、避險基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等三家大型機構已表達認購意願，合計最高認購約70億美元。

法人指出，SK海力士近年憑藉HBM技術優勢，成功卡位AI伺服器供應鏈，成為輝達等AI大廠重要合作夥伴，隨著生成式AI模型規模持續擴大，資料中心對DRAM、HBM與儲存需求快速攀升，帶動市場重新評價記憶體產業。

業界分析，過去記憶體產業因景氣循環明顯，估值長期受到壓抑，AI帶來記憶體產業結構性需求改變，從傳統消費電子零組件，升級為AI基礎建設關鍵環節，SK海力士赴美掛牌後，可望吸引更多美系資金直接布局，有助縮小與美光等國際同業的估值差距。

法人看好，隨AI資料中心建置持續擴張，加上原廠資本支出紀律提高，記憶體產業有望擺脫劇烈循環模式，進入較健康的成長階段。

SK海力士 ADR 海力士

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