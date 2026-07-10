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國巨爆違約交割4,131萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

被動元件龍頭大廠國巨*（2327）再傳鉅額違約交割事件。臺灣證券交易所昨（9）日公告，共有13家券商同步申報國巨股票鉅額違約交割，總計金額約4,131.08萬元。這是繼國巨6月30日爆出3,880萬元違約交割後，短短十天內發生的第二起重大違約事件。

統計至昨日，今年來上市櫃股票違約交割案累計至17件；國巨、金居、穩懋均發生過二起違約交割。

資料顯示，參與申報此次國巨鉅額違約交割的13家證券商據點廣泛，包含國泰敦二、國泰敦南、中國信託、元大永春、華南斗六、元大沙鹿、元大鑫永、永豐台中、永豐竹科、富邦頭份、凱基板橋、永豐金以及口袋證券，合計申報金額達4,131.08萬元；單一檔國巨在近兩周內已累積達8,011萬元的違約交割金額。

今年來集中市場已發生八起個股鉅額違約交割事件，標的包含旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨、友達，國巨占二次。

國巨 穩懋 永豐金

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