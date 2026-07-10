大立光上半年每股純益82.35元

大立光（3008）昨（9）日召開法說會，公布第2季稅後純益46.69億元，雖然季減23.7%，但較去年同期大增3.5倍，為近四年同期最佳，每股純益35.72元；上半年大賺107.93億元，每股純益82.35元。

大立光結算，第2季毛利率49.4%，約與首季相當，年減4.6個百分點，優於預期。

法人指出，大立光第2季合併營收136.64億元，季減12%，毛利率仍維持首季水準，反映上季良率提升。另外，受新台幣匯率對美元走升影響，大立光第2季業外匯損1.6億元，惟其他業外收入仍有利息9.8億元。

大立光累計上半年稅後純益107.93億元，年增44%，每股純益82.35元。

法人點名，大立光是蘋果iPhone 18系列新機鏡頭主力供應商，今年蘋果旗艦新機首度導入可變光圈鏡頭設計，成為大立光下半年營運成長主要動能。

昨天法人追問本季良率的變數，林恩平坦言，良率是其中的關鍵，主要因有新的機種加入。

大立光昨天股價收平盤3,950元，外資連兩日賣超，本土投信及自營商站在買方。