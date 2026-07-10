光寶6月營收月增8% 攀近八年高點

受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等需求強勁，電源大廠光寶（2301）昨（9）日公布6月合併營收187億元，攀上2018年9月以來單月新高，月增8%，年增37%。公司看好，下半年將「非常忙碌」，營運看俏。

光寶結算，第2季合併營收527.05億元，為2018年第3季以來單季最佳紀錄，季增21.4%，年增30%；上半年合併營收961億元，年增25%。

光寶分析，6月來自雲端及物聯網部門營收占比56%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾八成。

光寶總經理邱森彬日前表示，受惠輝達Vera Rubin新平台問世，「下半年會非常忙碌」，看好今年營運有望逐季增長，AI相關產品營收目標占今年營收30%，未來還有提升空間。隨電源機櫃規格由33瓦直接拉升至110千瓦，且800HVDC已成為目前市場上最佳的解決方案，預估明年800VDC將明顯放量。

他並看好，機櫃將成為光寶第二項成長快速的應用，目前已與兩家雲端服務供應商（CSP）客戶合作，明年隨著機櫃和液冷散熱產品比例提升，AI占比將逐步提高。