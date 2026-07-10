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大立光Q3產能利用率滿載 董座林恩平報喜 拉貨動能月來月好

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
大立光9日召開法說會。 聯合報系資料照
大立光9日召開法說會。 聯合報系資料照

大立光（3008）昨（9）日召開法說會，針對本季營運展望，大立光董事長林恩平表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，本季產能利用率將滿載。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，蘋果將於9月亮相iPhone 18系列新機，旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，為大立光下半年營運添動能。

法人詢問，往年第3季進入傳統旺季，惟6月營收較5月下滑，7月又比6月好一點，是否因為良率因素？林恩平回應，主要是因為客戶排程問題，良率影響不大。

由於記憶體等關鍵元件缺貨大漲價，整體消費性電子市場需求疲弱，法人關心明年智慧手機升級趨勢，林恩平回應，目前某些區域的客戶幾乎不開高階機種，但其他客戶仍持續開案。

他說，明年手機主要升級在於潛望式鏡頭增加更多片數，可達到innerzooming（內部光學變焦）效果，看遠、看近變得更清晰，至於主鏡頭（廣角鏡頭）規格也不一樣。

法人追問，大立光上季是否有出可變光圈鏡頭？林恩平表示，出貨量非常少，主要集中在第3季，目前客戶的排程都往後遞延。他說，一旦新機賣不好，客戶也會馬上下修。

法人問及本季營收是否能和上半年一樣，年比成長，林恩平坦言，現在還看不出來。

相較於潛望式鏡頭及可變光圈鏡頭的技術難度，林恩平說，可變光圈的規格比較難做。

由於先前大客戶新機首度導入潛望式鏡頭時，因技術難度拉高，導致前幾個月客戶高度依賴大立光，仍為新鏡頭唯一供應商，今年是否有相同狀況？林恩平回應，這個（可變光圈鏡頭）也有第二供應商。

據了解，紅色供應鏈舜宇以價格優勢，取得iPhone 18旗艦新機可變光圈鏡頭訂單，是林恩平口中的「第二供應商」。

大立光衝刺鏡頭本業旺季出貨之餘，轉投資先進光昨天公告，旗下科雅光電因應上市櫃計畫分散股權，大立光以每股68元，取得科雅光電10%股權，總數約368萬股，交易總金額2.5億元。

科雅專攻指紋辨識模組業務，資本額3.68億元，依據先進光財報，去年科雅獲利1.66億元，每股純益逾4.5元，為先進光獲利重心。

大立光 iPhone 林恩平

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