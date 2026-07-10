台達電好威 6月單月業績創高 受惠AI相關電源、散熱出貨

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布6月合併營收656.03億元，創單月歷史新高，月增11.3%，年增55.4%，主要受惠AI相關電源及散熱等出貨熱潮。本季邁入傳統旺季，法人看好，台達電業績將續戰新高。

台達電結算，第2季合併營收1,832.57億元，為歷來單季新高，季增15%，年增47.7%；上半年合併營收3,426.09億元，年成長41%。

台達電營收

台達電昨天股價收1,880元，下滑5元，外資連四日賣超，投信連三買，呈現土洋對作。隨著台達電上季營收創新高，外界預期，獲利有望繳出亮眼成績單。

市場日前傳出，因應上游原料漲幅驚人，台達電已啟動第二波漲價，估計漲幅約5%到20%，外界看好，有望力保台達電毛利率維持高檔。

法人指出，台達電受惠AI伺服器及傳統伺服器電源供應器訂單強勁，加上車載、工業自動化、零組件、液冷及風扇等業務邁入傳統旺季，出貨量看增，隨產品組合優化及營收規模提升，本季營收、獲利仍將呈現季增，續創新高。

儘管近來業界傳聞，超大規模資料中心業者正延後由輝達主導的單端800VDC架構導入，不過，法人預期，輝達在下半年仍會有少量800V出貨。至於400VDC的生態系與供應鏈較為成熟，維持400VDC時程將領先800VDC的看法，並預估HVDC（包含400V與800V）將占台達電2027年營收5%至10%。

針對下半年800VDC業務進展，台達電董事長鄭平日前表示，與客戶進展順利，部分個別企業有出，但仍取決於客戶何時大量拉貨。依輝達原規劃，800VDC要到2027年才大量出貨，400VDC的進展會比800VDC快，因為安裝架構和現有資料中心類似，今年會有一些產品出貨，但量不會太大。

除了AI伺服器電源，去年台達電來自液冷散熱成長快速，成為營收創新高一大動能。鄭平表示，液冷散熱（Sidecar）2024年11月開始出貨，兩個月出貨達4,000萬美元，去年全年達16億美元。據了解，台達電目前散熱訂單能見度已看到2027年，預估今年散熱事業年增幅仍達五成。

另外，中研院第35屆院士暨名譽院士名單昨天揭曉，台達電技術長郭大維因卓越學術成就及對產業科技發展的貢獻，獲選為工程科學組院士。郭大維於2024年加入台達電，負責前瞻技術研究與開發， 並與全球產、官、學、研合作夥伴密切合作，引領產業創新與科技發展。