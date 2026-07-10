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楊金龍看AI熱 提三警訊…強調產業發展沒問題

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
央行總裁楊金龍。記者曾學仁／攝影
央行總裁楊金龍。記者曾學仁／攝影

AI浪潮持續推升台股表現，市場資金高度集中於AI概念股，也讓不少人擔憂AI泡沫化。中央銀行總裁楊金龍昨（9）日指出，AI產業發展方向沒有問題，具備長期成長動能，真正令人擔憂的並非「產業泡沫」，而是於信用資源過度集中至AI領域，信用槓桿快速擴張，政府需密切關注三大方向。

一、留意中小微企業遭資金排擠；二、資金過度借貸投入股市，恐增加金融市場風險；三、密切關注「違約交割」是否由個案擴大為普遍現象。

楊金龍談話重點
楊金龍談話重點

楊金龍昨日赴立院專案報告。立委林思銘在質詢時表示，近期股市違約交割金額顯著增加，6月逾新台幣20億元，創2019年統計以來單月新高。6月12日單日違約金額竟達15.7億元，今年以來，上市櫃市場已累積16起重大違約交割事件。

對此，楊金龍表示，違約交割涉及到貨幣信用問題，這是央行的職責，如果是個案，那要密切注意；若是普遍現象那就「不得了」，央行將密切關注是否由個案擴大為普遍現象。

立委郭國文質詢時也說，目前台灣消費與投資均呈現明顯K型化，市場資金大量流向AI概念股，上市櫃千金股已增至49家，幾乎清一色都是AI相關個股，甚至有多檔個股本益比突破100倍，遠超常規的約20倍，評價明顯偏高。相較之下，許多傳產股票乏人問津，股價長期低迷，甚至被市場形容為「殭屍股」，產業與資本市場出現明顯失衡。

楊金龍回應，AI帶動產業升級與經濟成長，是正向且值得支持的發展方向，市場對AI前景抱持樂觀態度也屬正常現象。不過，央行更關注的是金融體系信用槓桿快速擴張的情況，而非AI產業本身是否形成泡沫。

楊金龍指出，一旦投資人透過融資、借貸等方式大幅提高槓桿操作，當市場出現修正時，恐放大金融市場波動與風險。

對於部分年輕族群甚至透過借貸、融資及當日沖銷（當沖）方式積極參與股市，引發市場對投資風險的關注。楊金龍表示，投資最重要的是穩健與風險意識，建議年輕投資人避免過度使用槓桿，以免市場反轉時承受超出能力的損失。

楊金龍 中央銀行 林思銘

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