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環球晶與美光簽訂公司史上最長、金額最大的10年長約

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）宣布與記憶體大廠美光（Micron）深化長期策略合作關係，將簽訂10年長約，並由美光提供5億美元策略性資金支持。環球晶董事長徐秀蘭於9日晚間表示，這是該公司有史以來所簽訂合約時間最長、總金額最大的長約。美光希望環球晶能加重從美國直接供應其矽晶圓的數量。

環球晶是全球前三大半導體矽晶圓廠之一，營運版圖橫跨亞洲、歐洲與美國，現今於9個國家共擁有18座生產製造與營運據點。同時，該公司是目前唯一參與美國晶片法案，且可在美國本土生產涵蓋先進12吋晶圓的半導體矽晶圓供應商。環球晶現階段在美國德州除了原先既有廠區，近年也興建12吋新廠，另外在密蘇里州也有設廠。

雖然環球晶基於與客戶簽訂的保密協定，無法透露10年長約的細節，不過徐秀蘭提到，美光提供的5億美元除了預付款性質，確保合約履行，也協助該公司進一步在美國投資時，能夠大幅降低資金壓力與資金成本。

同時，徐秀蘭也指出，與美光的合作具備三個意義，首先是顯現出客戶對其供應能力、長期合作關係的重視，該公司的供應韌性也被肯定。第二是代表AI、HPC、先進記憶體等是長期需求，客戶看得很遠、信心很強，才願意做10年承諾。第三是，透過這次合作，環球晶會持續提升在美國先進晶圓製造、在地供應能力，與關鍵材料供應的穩定性及韌性。

環球晶德州12吋新廠第一期月產能約30萬片，第二期規畫與第一期在同一棟廠房內，徐秀蘭說，現在會先投入讓第一期生產力更加提升，減輕第二期要立即啟動的壓力，但會先進行相關空間設計。

環球晶 美光

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