快訊

美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

台中明晚6時才放颱風假…盧秀燕臉書湧入逾3千則留言 市府說明

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部公告AI風險分類框架 助各部會識別評估與應對

中央社／ 台北9日電

數發部7日公告AI風險分類框架，即日起生效。框架將人工智慧AI風險分為AI系統本身技術設計缺陷、部署後操作及人機互動問題、社會結構與環境衝擊等3大類，共20項子類別，供各部會盤點AI應用情境後，識別、評估並應對風險，進一步檢視相關法令規範。

數發部表示，AI風險分類框架依據人工智慧基本法第16條訂定，以促進技術創新與產業發展為核心，強調以支持與引導為優先。框架主要協助各目的事業主管機關辨識與評估AI應用可能涉及的影響範疇及風險程度，作為後續管理規範及配套採行促進發展措施的依據。

數發部過去說明，AI風險分類框架是一套方法論，核心呈現形式為「AI風險管理措施檢核表」，由各部會勾選需優先處理的風險樣態，釐清AI應用的風險程度，以決定後續應對措施，或建立高風險AI應用責任歸屬與救濟機制。

根據公告，AI風險分類框架操作流程共4步驟，首先為各目的事業主管機關盤點應用情境，整理所管產業AI應用的基本資訊，作為風險評估準備；其次，對照風險類型表，識別潛在風險類型；再者，評估風險影響程度，判定是否為高風險AI應用；最後依風險情形規劃促進發展措施或管理措施，並應定期檢視法令規範。

針對AI風險類型，主要有AI系統本身之技術設計缺陷、部署後操作及人機互動問題、社會結構與環境衝擊等3大類，共20項子類別。

其中，AI系統本身技術設計缺陷，包括AI系統的安全漏洞與攻擊、缺乏透明性或可解釋性、AI行為偏離人類意圖與社會價值、AI具有危險的能力、影響隱私與違反個人資料保護法規、侵害智慧財產權疑慮、不公平的歧視或偏見、錯誤或誤導訊息。

部署後操作及人機互動問題，涵蓋過度依賴與不安全使用、喪失人類自主性、生成違法內容、詐欺與深偽技術濫用、用於網路攻擊、AI自主代理之授權外行為。

社會結構與環境衝擊中，包含企業及國家間競爭秩序失衡、權力集中與利益分配不公平、不平等加劇及就業品質下降、人類在經濟與文化上之創作價值受損、環境傷害、認知作戰與資訊主權。

公告指出，目的事業主管機關於評估所轄領域的AI應用風險程度後，為應對風險，可視需求採行4種不同管理措施。第1，依權責採取適當行政管理作為，機關可要求業者提出說明資料，如採用以生成式人工智慧或深度偽造等技術產製的內容須主動揭露。第2，採行事前許可、審查等措施，若風險達一定程度，機關可考慮要求應經過事前審查。此外，涉及特定群體，如原住民族、新住民或其他文化社群權益，可要求業者納入申訴及救濟機制。

第3，若有侵害人民生命、國家安全等，且評估依現行技術手段，仍無法有效管理或降低該應用風險者，依法予以限制或禁止。第4，若機關評估AI應用為高風險時，應要求所管業者明確標示注意事項或警語，並明確責任歸屬及歸責條件，建立救濟、補償或保險機制。

公告建議，在促進發展上，機關可協助產業自行訂定產業指引及行為規範，並提供輔導資源與合規支援，如提供操作指引或示範案例等，讓業者可將抽象風險類型與實際應用情境相互對照。對於資源相對有限的中小企業，可考慮建立單一諮詢管道，協助業者建構法遵能力。

數發部表示，框架供目的事業主管機關訂定AI風險管理規範使用，以兼顧管理與促進發展，並讓產業界及社會大眾了解台灣AI風險治理體系。

數發部 人工智慧

延伸閱讀

AI金融科技協會舉辦「持證自拍×金融 Fast-ID」技術分享會

智百特與資策會簽署MOU推動主權 AI智慧維運與 AIOps 應用驗證

AI可以取代心理諮商嗎？心事問AI之後 為什麼還要尋找真實的心理師

Anthropic執行長：AI正呈現指數級成長 呼籲以理性與克制推動發展

相關新聞

美光宣布最高30億美元的策略性投資計畫 強化美國半導體生態系

美光科技今日宣布，計畫投入最高達30億美元，以強化美國半導體供應鏈生態系，並建立未來技術創新所需的關鍵半導體製造布局。此項整體投資計畫展現美光致力於確保美國關鍵製造材料穩定供應、進一步提升供應鏈韌性、改善長期規劃彈性，並支援 AI 與其他資料密集型應用所帶動的先進記憶體與儲存解決方案成長需求。

華碩旗下ROG無預警推出兩大新品

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，歡慶品牌成立20周年之際，9日無預警宣布再推出兩大新品—「ROG Gjallar」旗艦電競 Soundbar，以及可高度自定義的「ROG Raikiri II Pro」 PC控制器；且均支援Gear Link驅動軟體，將為使用者帶來更沉浸、直覺與個人化的遊戲操縱體驗和音訊解決方案，湊齊電競房中最後一塊拼圖！

半導體產業客戶需求旺 和椿上半年營收齊締歷史同期新高

AI與機器人自動化解決方案專家和椿科技今天公布，6月合併營收為新台幣2.79億元，因部分訂單原料供貨時程遞延、出貨延至下月，單月營收月減4.01％，但在半導體產業與智慧自動化升級浪潮下，單月營收仍年增30.49％，第二季合併營收為新台幣9.02億元，季增16.70％、年增49.73％，累計2026年上半年合併營收為新台幣16.75億元，年增53.74％。6月、第二季、上半年營收齊步刷新歷史同期新高紀錄。

大立光上半年獲利破百億 FA本月送樣認證 林恩平：最快2027年量產

光學鏡頭龍頭大立光今（9）日舉行法說會，公布上半年成功繳出稅後淨利突破百億元的亮眼佳績，但比起財報數字，今天法說會上，國內外法人更關心的是大立光的光通訊布局進度，以及近期美國光學材料大廠康寧發表「Glass Bridge」玻璃光學互連技術後，是否衝擊大立光在CPO（共同封裝光學）市場的競爭力？執行長林恩平今回應，FA（光纖陣列）產品預計本月送樣認證，客戶將以最快速度完成認證，只要驗證順利，即可啟動量產流程。

環球晶與美光合作 攜手強化美國半導體供應鏈與關鍵材料供應韌性

環球晶（6488）今日宣布，將與美商記憶體大廠美光科技深化長期策略合作關係，並就長期供應合作及相關合作架構達成合作意向，進一步提升先進半導體矽晶圓供應的韌性，支援 AI、高效能運算與資料中心應用帶動之先進記憶體需求成長，以及未來世代記憶體技術發展所需之關鍵材料供應，並共同強化美國半導體製造生態系與在地關鍵材料供應能力。

鴻海旗下工業富聯 今年第2季淨利預計翻倍增長

鴻海（2317）集團旗下重要子公司工業富聯9日發出2026年半年度業績預增公告，在AI伺服器需求暢旺下，預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣128億元（以下單位皆為人民幣）到138億元，年比上升86%到101%，隨著工業富聯繳出亮眼財報，也等於提前預告母公司鴻海第2季將交出不俗表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。