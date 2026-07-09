智百特與資策會簽署MOU推動主權 AI智慧維運與 AIOps 應用驗證

財團法人資訊工業策進會（資策會）與智百特股份有限公司（Zettabyte）於9日正式簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動AI智慧維運（AIOps）、AI資安與合規等合作，透過技術交流、場域驗證及人才培育，加速AI技術落地應用，提升臺灣AI產業競爭力。

全球生成式AI快速發展，企業與政府紛紛投入AI資料中心及算力平台建置，如何讓龐大的AI基礎設施穩定運作、提升管理效率並兼顧資安與治理，已成為推動AI普及的重要課題。

隨著AI應用規模快速擴大，企業面臨的不再只是算力不足，更包括設備維運複雜、資源調度效率不佳，以及AI系統安全與管理成本持續提高等挑戰。

此次合作將結合智百特在AI運算軟體與智慧維運的技術優勢，以及資策會在AI應用、系統整合、AI資安、合規評測、場域驗證與人培等研發能量，協助企業降低維運負擔、提升AI系統安全與穩定性。

聚焦智慧維運、資安驗證與AI應用三大合作方向資策會與智百特未來將聚焦三大合作方向。首先，發展AIOps 機房自動化開發，探索智慧化監控、資源調度輔助與自動告警等應用，以軟體協助降低現場營運管理負擔。

其次，則推動AI資安與合規評測，結合資策會AI模型資安檢測、紅藍隊演練，以及ISO 42001、ISO 27001等驗證量能，協助建立可信任AI治理機制。

此外，也將共同評估導入實體AI（Physical AI）、數位孿生及降低AI幻覺等應用服務，擴展AI平台應用場景，促進產業生態發展。

智百特（Zettabyte）董事長邰中和表示，「臺灣擁有引領 AI 發展的人才、企圖心和生態圈。而AI 軟體和維運層正在重新定義可用的AI，是臺灣AI軟硬結合的未來決勝所在。我們很榮幸將智百特的軟體與維運能力和經驗，結合資策會的國家級研發任務，並期待以此為起點，展開長期而深入的策略合作」。

資策會董事長黃仲銘也提到，資策會長期扮演科研與產業之間的重要關鍵橋樑，協助前瞻技術從研發走向實際應用。此次與智百特合作，將共同累積AI智慧維運、資安合規與AI應用等實務經驗，透過人才培育與場域技術驗證機制，協助臺灣產業建立更具自主性、可信任與可擴充性的AI應用能量。

資策會秉持與民興利的理念，以此次與智百特的合作為起點，將持續深化AI智慧維運、AI資安驗證及場域應用合作，逐步建立可信任、可驗證、可複製、可擴散的AI應用模式，呼應主權AI與國家數位發展政策方向，協助臺灣打造更具韌性與競爭力的AI產業生態。