工研院科技產業經營高階主管研習班將開跑 產官學研領袖親授決策關鍵

因應經營環境轉變迅速，AI科技更迭，為了讓高階領導人更能精準掌握產業趨勢與決策關鍵，工研院將於7月31日起開辦第13期「科技產業經營高階主管研習班」，今年課程聚焦「AI 盛世下的致勝之道」，邀請國家科學及技術委員會主任委員吳誠文、群聯電子創辦人暨執行長潘健成，以及臺灣大學名譽教授陳添枝等產官學研界領袖及專家，透過經驗分享與交流，協助科技產業領導者全面提升在AI時代的經營力與競爭力。

本期課程設計核心包含「洞悉變局、驅動創新、領導布局、超速決策」四大主軸，從AI驅動新工業版圖展開、全球政經與供應鏈趨勢及AI生態系、智慧應用與技術布局，例如：吳誠文剖析「我國產業之全球角色與戰略定位」、潘健成分享「洞見AI大未來」、陳添枝主講「國際政經局勢與供應鏈重塑」，助力高階主管系統性掌握科技變革下的經營課題強化應變韌性，成功部署資源，轉化為產業與企業持續創新成長的動能。

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院不僅在科技研發領域扮演關鍵角色，更是臺灣培育科技經營管理人才的重要機構。今年課程目標在於建立學員系統化策略思維架構、優化領導決策以克服轉型實踐上的挑戰，並打造更前瞻與可執行的決策模式，引領高階主管思考如何運用 AI 創造企業未來。

「科技產業經營高階主管研習班」自2015年開辦以來，已累積逾310位學員，深獲企業領袖青睞。歷屆結訓成員更可加入工研院成立之 CXO CLUB，與每一期畢業學員組成跨界同學會，有機會與歷屆學長姐及工研院專家交流持續學習、累資寶貴的產業人脈，全面提升競爭優勢與轉型領導力。

工研院第13期「科技產業經營高階主管研習班」將於7月31日至9月23日，在工研院產業學院臺北學習中心開課。除了講師授課，場域參訪與實作也是重點。課程將會帶領學員參訪達明機器人，掌握實體AI應用商機；也規劃了高階商業策略實戰模擬、AI輔助決策演練與分組專題研討等策略實作，強化高階主管在多變商戰中的決策能力。

工研院指出，課程共計7周48小時，僅限30個名額，歡迎科技產業高階菁英人才報名參加！相關報名資訊請洽詢工研院產業學院。