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華碩旗下ROG無預警推出兩大新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新一代ROG Raikiri II Pro PC控制器，除了擁有超高8,000Hz輪詢率，並內建ROG SpeedNova技術強化2.4GHz無線效能。華碩／提供
新一代ROG Raikiri II Pro PC控制器，除了擁有超高8,000Hz輪詢率，並內建ROG SpeedNova技術強化2.4GHz無線效能。華碩／提供

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，歡慶品牌成立20周年之際，9日無預警宣布再推出兩大新品—「ROG Gjallar」旗艦電競 Soundbar，以及可高度自定義的「ROG Raikiri II Pro」 PC控制器；且均支援Gear Link驅動軟體，將為使用者帶來更沉浸、直覺與個人化的遊戲操縱體驗和音訊解決方案，湊齊電競房中最後一塊拼圖！

全新ROG Gjallar電競Soundbar，支援競賽級2.1.2 Dolby Atmos環繞音效，玩家透過出色的戰術音訊，即可於戰局中秒速聽聲辨位；搭配左/右全音域單體、高音單體、向上發聲天空聲道，以及強勁的65瓦、6.5吋5G無線重低音喇叭，能細緻呈現衝擊力十足的渾厚低頻，打造感官炸裂的3D立體音場。

新一代ROG Raikiri II Pro PC控制器，除了擁有超高8,000Hz輪詢率，並內建ROG SpeedNova技術強化2.4GHz無線效能；同時，手把上所有按鍵(十字鍵、ABXY鍵、後側按鍵與肩鍵)均採用微動開關，可提供即時且清脆的觸覺回饋；而「雙模式扳機」功能，則確保玩家能在短行程微動開關扳機，以及具備完整行程的TMR感應器扳機間無縫切換，任何遊戲都能隨心所欲客製化最佳手感。

華碩 電競 品牌

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