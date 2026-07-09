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大立光上半年獲利破百億 FA本月送樣認證 林恩平：最快2027年量產

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大立光執行長林恩平表示，將持續自主開發設備提升製程自動化，目前光纖陣列設備多由內部自行研發，希望藉由自動化降低人力需求；不過若有優秀工程師願意加入，公司也相當歡迎。聯合報系資料照
大立光執行長林恩平表示，將持續自主開發設備提升製程自動化，目前光纖陣列設備多由內部自行研發，希望藉由自動化降低人力需求；不過若有優秀工程師願意加入，公司也相當歡迎。聯合報系資料照

光學鏡頭龍頭大立光今（9）日舉行法說會，公布上半年成功繳出稅後淨利突破百億元的亮眼佳績，但比起財報數字，今天法說會上，國內外法人更關心的是大立光的光通訊布局進度，以及近期美國光學材料大廠康寧發表「Glass Bridge」玻璃光學互連技術後，是否衝擊大立光在CPO（共同封裝光學）市場的競爭力？執行長林恩平今回應，FA（光纖陣列）產品預計本月送樣認證，客戶將以最快速度完成認證，只要驗證順利，即可啟動量產流程。

康寧日前發表Glass Bridge玻璃光學互連技術，引發市場對CPO技術路線的討論，也讓大立光近期股價承受壓力。對此，法人在法說會上多次追問，大立光現有技術是否受到影響，以及未來EC（Edge Coupling，側邊耦光）與GC（Surface Grating Coupling，表面光柵耦合）兩種技術的發展方向。

林恩平表示，康寧目前推出的技術主要是針對EC架構，但現階段市場仍以GC應用為主，GC的市場規模明顯高於EC。他認為，即使EC未來逐漸成熟，也不代表GC會消失，兩種技術將依不同應用需求並存發展，而非彼此取代。大立光的仍維持既有步調，目前已有一家FA量產型客戶，其他接觸中的客戶則處於POC（概念驗證）階段，主要著眼於下一世代產品。

他透露，第一條FA試產線最快可望於今年第三季底完成建置，待完成驗證後即可開始複製量產線，後續將依市場需求決定擴產速度；若需求成長速度超乎預期，也不排除委外製造部分生產。

至於法人關心的量產時程，林恩平表示，FA量產產線最快可望2027年中就完成建置，待良率達到目標後，即可正式量產。由於FA產品材料成本相對較高，因此未來產品平均售價（ASP）有望高於一般產品。

除了技術藍圖，法人也關心未來量產後的產能規畫與公司內部人力是否充足？林恩平表示，大立光持續自主開發設備、提升製程自動化，目前光纖陣列設備多由內部自行研發，希望藉由導入自動化，降低人力需求；不過若有優秀工程師願意加入，公司也相當歡迎。

大立光第二季合併營收136.65億元，季減12%、年增17%；毛利率49.4%；稅後淨利46.7億元，每股稅後純益（EPS）35.72元。累計上半年合併營收292.09億元，毛利率49.4%，稅後淨利年增44%至107.93億元，正式突破百億元大關，每股純益82.35元。

第二季產品組合方面，1000萬畫素鏡頭仍為營收主力，占比50%至60%；500萬畫素產品占20%至30%；2000萬畫素以上產品占10%至20%；800萬畫素產品則低於10%。

展望下半年，林恩平表示，因產品排程略有不同，7月拉貨動能仍將優於6月，8月又會比7月更好。不過，第三季整體營收目前仍「看不出來」，單季毛利率則須視產品良率而定。此外，雖然今年記憶體與原物料價格持續上漲，部分美系品牌已調高3C產品售價，但當法人詢問終端需求是否受到影響時，林恩平表示，目前主要客戶並沒有下修新機鏡頭的預估訂單數。

大立光 林恩平 CPO

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