鴻海旗下工業富聯 今年第2季淨利預計翻倍增長

鴻海（2317）集團旗下重要子公司工業富聯9日發出2026年半年度業績預增公告，在AI伺服器需求暢旺下，預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣128億元（以下單位皆為人民幣）到138億元，年比上升86%到101%，隨著工業富聯繳出亮眼財報，也等於提前預告母公司鴻海第2季將交出不俗表現。

經工業富聯財務部門初步核算，預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤128億元到138億元，與去年同期相比，將上升59億元到69億元，年比上升86%到101%；2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤234億元至244億元，與去年同期相比，將上升113億元至123億元，年增93%到101%。

預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利124億元到134億元，與去年同期相比，將上升57億元到67億元，年增84%到99%；2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利227億元到237億元，與上年同期相比，將上升110億元到120億元，年增94%到103%。

針對業績增長主因，工業富聯表示，雲端運算業務方面，公司產品結構持續優化，經營效益較去年實現大幅提升。2026年上半年，雲端服務商AI伺服器營業收入年增超過230%，AI相關產品成為公司主營業務的核心成長引擎。

工業富聯指出，公司在主要客戶的市占率穩定提升，與大客戶聯合研發設計的下一代產品進展順利，預計下半年將逐步進入量產階段。

在通訊及行動網路設備方面，工業富聯表示，公司緊抓AI算力機遇，依托前沿技術儲備及產業鏈優勢，積極推進策略布局。隨著資料中心高速互聯成為保障算力高效釋放的關鍵基礎設施，公司800G以上資料中心交換器出貨量年增1.4倍。整體板塊經營穩健，顧客需求持續釋放，產品出貨維持良好態勢。