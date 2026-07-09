快訊

不斷更新／巴威強勢襲台…南部5縣市正常上班課 各地颱風假資訊一次看

強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海旗下工業富聯 今年第2季淨利預計翻倍增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下重要子公司工業富聯9日發出2026年半年度業績預增公告，在AI伺服器需求暢旺下，預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣128億元（以下單位皆為人民幣）到138億元，年比上升86%到101%，隨著工業富聯繳出亮眼財報，也等於提前預告母公司鴻海第2季將交出不俗表現。

經工業富聯財務部門初步核算，預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤128億元到138億元，與去年同期相比，將上升59億元到69億元，年比上升86%到101%；2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤234億元至244億元，與去年同期相比，將上升113億元至123億元，年增93%到101%。

預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利124億元到134億元，與去年同期相比，將上升57億元到67億元，年增84%到99%；2026年半年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利227億元到237億元，與上年同期相比，將上升110億元到120億元，年增94%到103%。

針對業績增長主因，工業富聯表示，雲端運算業務方面，公司產品結構持續優化，經營效益較去年實現大幅提升。2026年上半年，雲端服務商AI伺服器營業收入年增超過230%，AI相關產品成為公司主營業務的核心成長引擎。

工業富聯指出，公司在主要客戶的市占率穩定提升，與大客戶聯合研發設計的下一代產品進展順利，預計下半年將逐步進入量產階段。

在通訊及行動網路設備方面，工業富聯表示，公司緊抓AI算力機遇，依托前沿技術儲備及產業鏈優勢，積極推進策略布局。隨著資料中心高速互聯成為保障算力高效釋放的關鍵基礎設施，公司800G以上資料中心交換器出貨量年增1.4倍。整體板塊經營穩健，顧客需求持續釋放，產品出貨維持良好態勢。

鴻海 工業富聯

延伸閱讀

緯創營收報喜寫最強6月 下半年出貨將續強 全年有望締新猷

第二季業績創新高 智原旗下雅特力衝漲停

榮惠營收／第2季創歷史新高 積極備貨 AI 伺服器產品

美光大賺 帶旺記憶體股

相關新聞

大立光上半年獲利破百億 FA本月送樣認證 林恩平：最快2027年量產

光學鏡頭龍頭大立光今（9）日舉行法說會，公布上半年成功繳出稅後淨利突破百億元的亮眼佳績，但比起財報數字，今天法說會上，國內外法人更關心的是大立光的光通訊布局進度，以及近期美國光學材料大廠康寧發表「Glass Bridge」玻璃光學互連技術後，是否衝擊大立光在CPO（共同封裝光學）市場的競爭力？執行長林恩平今回應，FA（光纖陣列）產品預計本月送樣認證，客戶將以最快速度完成認證，只要驗證順利，即可啟動量產流程。

鴻海旗下工業富聯 今年第2季淨利預計翻倍增長

鴻海（2317）集團旗下重要子公司工業富聯9日發出2026年半年度業績預增公告，在AI伺服器需求暢旺下，預計公司2026年第2季實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣128億元（以下單位皆為人民幣）到138億元，年比上升86%到101%，隨著工業富聯繳出亮眼財報，也等於提前預告母公司鴻海第2季將交出不俗表現。

AI應用大展月底盛大登場 電腦公會：以「AI Ready 即刻實戰」為主題

台北市電腦公會（TCA）今天宣布，台灣最大AI專業展會「2026AI應用大展AI WAVE SHOW」，將在本月30日至8月1日於台北世貿一館登場。TCA表示，今年展會以「AI Ready 即刻實戰」為主題，聚焦「AI Agent」與「Edge AI」兩大主軸，集結200家國內外科技廠商，展示AI Agent、語言模型、AI整合雲平台、智慧穿戴、Physical AI、AI終端裝置等AI科技與AI解決方案。

外資驚爆輝達、超微2027戰略地圖定錨！ 這些台廠躍升大贏家

AI 需求全面引爆，半導體與 AI 供應鏈最新產能配置與拉貨動態，成為牽動台股神經的關鍵密碼。摩根士丹利（大摩）證券指出，AI晶片雙雄輝達（NVIDIA）與超微（AMD）2027 年的戰略地圖已正式定錨，預期將嘉惠台積電（2330）、日月光投控（3711）等台系供應鏈。

台積電再添中研院院士 吳顯揚成第三人、主掌1.4奈米技術

台積電（2330）再添一位中研院院士。中央研究院9日公布第35屆新科院士名單，台積電資深副總經理吳顯揚獲選，接棒2014年獲選的林本堅、2024年獲選的余振華，成為台積電第三位中研院院士，凸顯台積電在半導體技術研發的深厚實力。

全球醫療影像AI大會首度來台…長庚醫院主辦 會議聚焦臨床驗證與病安

人工智慧正快速走進醫療現場，但真正的挑戰已不再是演算法有多厲害，而是AI是否經得起真實臨床考驗，能否安全協助醫師照護病人。全球醫學影像人工智慧年度重要會議「Medical Imaging with Deep Learning（MIDL）2026」今年首度移師台灣，由長庚醫院主辦，吸引世界各地醫療AI研究團隊來台，共同討論AI如何真正走出實驗室、進入醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。