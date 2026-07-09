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AI應用大展月底盛大登場 電腦公會：以「AI Ready 即刻實戰」為主題

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
電腦公會今天宣布，2026AI應用大展月底將於世貿一館登場。圖／電腦公會提供
電腦公會今天宣布，2026AI應用大展月底將於世貿一館登場。圖／電腦公會提供

台北市電腦公會（TCA）今天宣布，台灣最大AI專業展會「2026AI應用大展AI WAVE SHOW」，將在本月30日至8月1日於台北世貿一館登場。TCA表示，今年展會以「AI Ready 即刻實戰」為主題，聚焦「AI Agent」與「Edge AI」兩大主軸，集結200家國內外科技廠商，展示AI Agent、語言模型、AI整合雲平台、智慧穿戴、Physical AI、AI終端裝置等AI科技與AI解決方案。

對全球AI（人工智慧）應用需求快速成長，GenAI（生成式AI）、AI Agent（AI代理）、Physical AI（實體AI）技術不斷推陳出新，各類語言模型持續升級，推動雲端AI與Edge AI（邊緣AI）運算需求持續成長。調研機構Gartner研究報告指出，2026年全球IT（資訊科技）支出將上看6.31兆美元，較2026年成長13.5%，帶動全球半導體與IT產業營收持續增加。

「2026AI應用大展AI WAVE SHOW」將邀請50位國內外專家分享AI產業發展趨勢，並辦理50場論壇與商業交流活動，呼應政府AI新十大建設政策方向，串聯製造、零售、醫療等高轉型AI需求產業，全方位展現AI從概念走向企業實戰的AI應用落地趨勢與解決方案，進而打造亞太區指標AI科技應用展會。

TCA指出，包括 AMD、台塑、台智雲、西門子、凌群電腦、宏碁智通、宏碁智雲、宏碁資訊、鈺立微電子、微軟、華擎科技、中光電智能物流、優必達、威聯通、明基材料、中華電信、日本SoftBank、美商甲骨文、訊連科技、系統電子、緯謙科技、資誠創新諮詢、美商鄧白氏等國內外科技大廠與諮詢顧問機構，將同步展出 AI伺服器、AI工作站、雲端AI平台、AI機器人、Edge AI伺服器、Edge AI裝置、AI客服系統、ADAS、智慧移動、智慧交通等超過350種AI技術與應用，展現台灣IT產業軟硬整合AI即戰力。

由於AI技術快速發展，再加上世界各國面臨少子化、勞動力短缺之挑戰，百工百業需將AI導入工作流，以提升價值與競爭力，並將AI做為帶動經濟成長的主要動力，因此AI WAVE SHOW規劃相關論壇，包括「AI for Motion：自主智慧新紀元系列國際論壇」、「AI for Future 開幕論壇」、「AI for Deal：AI解決方案分享會」、「AI for Life：當代理人走進企業日常」、「AI專家座談會」等論壇與交流會。

TCA透露，上述論壇與交流會，將邀請來自iKala、日本 SoftBank、瑞士西北應用科技大學梅爾洛夫創業與創新中心、鴻海研究院、匹茲堡機器人協會、耐能智慧、研華科技、早稻田大學、AMD、工研院、思邁智能、大世科、神通資訊、Ai3人工智能等美、日、歐、台的IT產業領袖與AI專家，從技術趨勢、商業模式、企業諮詢到產業AI落地案例，協助企業經營者、決策者、高階主管掌握AI實戰正確策略，並透過現場互動方式，直接與垂直場域AI解決方案供應商面對面交流。

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