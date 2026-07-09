銳澤日本專案挹注、美國布局加速 下半年海外市場業務動能可期
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實業股份有限公司(7703)今日公布2026年6月合併營收達2.85億元，月增24.43％、年增25.14％；2026年第2季合併營收7.71億元，季增42.89％、年增13.78％；累計2026年上半年合併營收13.10億元，年增11.32％，6月、第2季及上半年合併營收皆刷新歷年同期新高。
銳澤表示，營運表現亮眼，主要受惠台灣半導體先進製程與記憶體相關客戶持續提高產能，並陸續啟動新廠擴建與既有產線升級計畫，帶動氣體主系統、二次配拆移機服務業務動能，尤其旗下氣體二次配拆移機服務業務表現亮眼，受惠今年承接氣體二次配拆移機統包業務，進一步堆疊整體二次配拆移機業務收入規模，助力整體營運保持良好動能。
不僅如此，銳澤今年積極拓展海外市場版圖，6月日本區域氣體主系統工程專案已開展進場施作，開始創造營收貢獻，隨著海外專案施作進度逐步推進，可望為下半年營運注入新的成長動能。另一方面，銳澤同步積極完善美國區域據點規畫，並加大專業人力團隊擴編力道，未來將持續強化設計、工程、專案管理、現場施工與維護服務團隊，以支撐台灣、日本、美國等區域業務拓展需求，提升跨國專案執行能力，有助於創造未來營運正面加分效果。
展望2026年第3季，銳澤持審慎樂觀看法。看好先進製程、記憶體及CoWoS、FOPLP等需求持續擴大，有助於創造氣體主系統、二次配工程及Turnkey統包業務接單機會，銳澤仍持續深化半導體氣體供應系統技術實力，完善海外市場布局，擴大高附加價值專案承攬量能，並以台灣、日本、美國等區域布局利基，以期創造未來營運成長態勢。
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