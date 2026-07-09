銳澤日本專案挹注、美國布局加速 下半年海外市場業務動能可期

光學鏡頭龍頭大立光今（9）日舉行法說會，公布上半年成功繳出稅後淨利突破百億元的亮眼佳績，但比起財報數字，今天法說會上，國內外法人更關心的是大立光的光通訊布局進度，以及近期美國光學材料大廠康寧發表「Glass Bridge」玻璃光學互連技術後，是否衝擊大立光在CPO（共同封裝光學）市場的競爭力？執行長林恩平今回應，FA（光纖陣列）產品預計本月送樣認證，客戶將以最快速度完成認證，只要驗證順利，即可啟動量產流程。

2026-07-09 19:09