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外資驚爆輝達、超微2027戰略地圖定錨！ 這些台廠躍升大贏家

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

AI 需求全面引爆，半導體與 AI 供應鏈最新產能配置與拉貨動態，成為牽動台股神經的關鍵密碼。摩根士丹利（大摩）證券指出，AI晶片雙雄輝達（NVIDIA）與超微（AMD）2027 年的戰略地圖已正式定錨，預期將嘉惠台積電（2330）、日月光投控（3711）等台系供應鏈。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新的「AI供應鏈產業」報告中指出，2027年輝達下世代 Rubin 晶片將迎來 700 萬顆的恐怖巨量，徹底粉碎市場對 Blackwell 庫存的疑慮；超微Venice CPU出貨量達570-600萬顆，年增達四倍。

詹家鴻說，近期市場高度關注 Blackwell 的晶片庫存狀況。根據供應鏈訪查，Blackwell 晶片的「庫存」經確認僅為「供應鏈緩衝」，並將於 2026 年底前全數消耗完畢，預計 2026 年 Blackwell 出貨量為 540 萬顆。

展望2027年，詹家鴻預估，輝達 Rubin 及 Rubin Ultra 晶片總出貨量將上調至接近 700 萬顆，遠較2026年的預估數200萬顆激增2.5倍，頂級的 Rubin NVL72 伺服器機櫃更將狂衝至 9 萬櫃，重演先前 Blackwell 供不應求的盛況。

面對輝達的泰山壓頂之勢，超微同樣於2027年排定強大陣容，除在台積電的 CoWoS 產能配置達 24 萬片外，主力產品中，MI455預估出貨量達100萬顆，MI450則為50萬顆，兩者合計出貨量達150萬顆水準。

值得注意的是，超微在 CPU 領域亦啟動全新製程革命，代號「Venice」的處理器是超微首款導入 CoWoS 先進封裝的 CPU。詹家鴻預期，該晶片出貨量將從 2026 年的 100 萬顆，2027 年將爆發式狂飆至 570 萬至 600 萬顆規模。

由於不論是輝達還是超微，相關晶片均產製於台積電，因而二家晶片巨擘明年出貨量大成長，台積電將成為最大的受惠者；超微新晶片Venice，其CoW製程高度集中在日月光投控、力成（6239）與艾克爾（Amkor），詹家鴻認為三家封測廠也將成為最大贏家。

輝達 超微

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