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韓國瑜：台商是台灣的驕傲 半導體領先全球、各行業有隱形冠軍

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院長韓國瑜款宴「世界台灣商會聯合總會第32屆回國訪問團」。韓國瑜國會辦公室／提供
立法院長韓國瑜款宴「世界台灣商會聯合總會第32屆回國訪問團」。韓國瑜國會辦公室／提供

立法院長韓國瑜9日中午在「中華民國立法院世界臺商之友會」三位副會長─國民黨傅崐萁總召、民進黨鍾佳濱委員與民眾黨蔡春綢委員，以及國民黨羅智強委員的陪同下，款宴「世界台灣商會聯合總會第32屆回國訪問團」一行。僑委會副委員長李姸慧隨同出席。

韓國瑜致詞表示，近年來台灣在四項重要領域持續穩健發展。首先，民主制度深化，不僅在亞洲名列前茅，更深深刻在台灣人的DNA裡，這樣的軟實力正是台灣的驕傲。其二，全球半導體晶片製造的領先地位，台灣在成熟製程與先進製程的市占率皆獨占鰲頭，全球科技產品都離不開台灣晶片。

第三，醫療體系完善，結合優質的醫護人力與全民健康保險制度，提供高品質且具可近性的醫療服務，連美國前總統歐巴馬都表示肯定。最後，中小企業的蓬勃發展，在各行各業中皆有「隱形冠軍」，無論是足球、籃球、婚紗或太陽眼鏡，台灣都擁有世界第一的企業，成為我國經濟發展的重要支柱。

韓國瑜指出，台商就是台灣的驕傲與光榮。海外台商就像一顆顆種子，飄洋過海、異地扎根，憑藉自身努力成長茁壯、開花結果，展現出台灣人勇往直前的精神，及「日不落台商」的榮景。期許台商在異國都能不分彼此、不分黨派，發揚一家人團結和樂的精神，凝聚更強大的台灣力量。

熊強生總會長代表六大洲台商致詞表示，感謝韓國瑜及多位立委撥冗接待。他說，在AI產業發展的浪潮下，台商將持續結合台灣優勢與全球市場需求，拓展新商機、再創高峰。此外，台商亦積極培育青年接班人，已逐步展現成果，對台灣未來發展深具信心。

韓國瑜 台商

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