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集邦：長約壓抑漲幅天花板 第3季伺服器DRAM合約價估季增13%至18%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

研調機構集邦9日指出，伺服器DRAM供不應求格局延續，但因部分記憶體原廠已在第2季提前反映漲價，加上數家美系雲端服務供應商（CSP）已簽署多年期長約，限制原廠對大型客戶的漲價空間，預估本季伺服器DRAM合約價將季增13%至18%。

集邦表示，雖然CPU供給短缺一度影響伺服器整機組裝節奏，使美系CSP第2季DRAM庫存水位逐步升高，但隨2026下半年至2027年CPU供應逐步釋放、伺服器組裝規模有望擴大，加上2027年伺服器DRAM供不應求態勢已相當明確，CSP仍持續積極追加需求。

供給面來看，各記憶體原廠第2季下旬已陸續向客戶釋出2027年供給意向。集邦初步估算，原廠RDIMM位元供給年增率僅約15%至20%，將明顯落後伺服器CPU顆數成長。對買方而言，即使已確保2026下半年用量，仍有提前為2027年缺貨預作庫存準備的誘因。

不過，長約也讓漲價結構出現變化。集邦分析，本季起，原廠伺服器DRAM出貨價格漲幅來源，將逐步轉向非長約客戶，以及以非長約形式提供給長約客戶的追加供給。預期2026下半年至2027下半年，整體伺服器DRAM合約價仍將逐季上漲，但漲幅可能逐步收斂。

在規格組合方面，為控管採購成本並配合CPU供給狀況，部分CSP與OEM自今年上半年起，已將RDIMM需求由96GB、128GB等高容量模組，轉向32GB、64GB等較低容量產品。集邦預期，這項規格調整將自本季起反映在原廠出貨組合，低容量模組出貨條數將季增，也可望緩和原先出貨位元比重下降的情況。

伺服器

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