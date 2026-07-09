日月光投控第2季營收創高 AI先進封測添柴火

封測大廠日月光投控今天下午公布，6月自結合併營收新台幣657.83億元，月增4.4%、年增32.9%，創同期新高，也創歷史單月次高；今年前6月自結營收3647.25億元，年增22%，也創同期新高。

日月光投控自結第2季營收1910.64億元，季增10%、年增26.7%，創單季新高，優於先前法人說明會上預估季成長7%至9%區間。

其中日月光投控6月在封裝測試及材料自結營收434.85億元，月增3.1%、年增41.8%，第2季封測材料營收1261.48億元，季增12.2%、年增36.3%，優於先前法說會預期季增9%至11%區間。

日月光投控今年初原先預估，先進封測（LEAP）營收將較2025年倍增至32億美元，4月下旬法說會預期再成長1成至35億美元，其中75%業績來自封裝、25%來自測試，主要受惠人工智慧（AI）產業對半導體封裝測試強勁需求。

日月光投控在6月下旬股東會預期，今年資本支出規模可能較先前預估85億美元再上調，下半年營運可能有驚喜。