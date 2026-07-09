全球醫療影像AI大會首度來台…長庚醫院主辦 會議聚焦臨床驗證與病安

人工智慧正快速走進醫療現場，但真正的挑戰已不再是演算法有多厲害，而是AI是否經得起真實臨床考驗，能否安全協助醫師照護病人。全球醫學影像人工智慧年度重要會議「Medical Imaging with Deep Learning（MIDL）2026」今年首度移師台灣，由長庚醫院主辦，吸引世界各地醫療AI研究團隊來台，共同討論AI如何真正走出實驗室、進入醫院。

長庚醫院醫療人工智能核心實驗室郭昶甫主任表示，MIDL是國際醫學影像AI領域的重要年度盛會，聚集全球最具代表性的研究團隊，探討深度學習如何應用於疾病篩檢、精準診斷、預後評估、治療決策及療效監測等醫療場域。隨著AI快速發展，醫療影像不再只是輔助判讀工具，更逐步成為協助醫師提升診斷效率與醫療品質的重要技術，也為精準醫療發展帶來新契機。

本屆大會以「新技術發展研究」與「技術驗證研究」為兩大主軸，除聚焦醫學影像分析、生成式AI、大型語言模型、多模態資料整合等最新技術，也強調AI模型在真實醫療場域的可靠性、可解釋性、安全性、隱私保護及跨醫院驗證，凸顯醫療AI從實驗室走向臨床應用的關鍵趨勢。

大會邀請多位國際重量級學者擔任專題講者，包括美國范德堡大學Ipek Oguz教授、新加坡國立大學Dean Ho教授、美國德州大學阿靈頓分校Junzhou Huang教授，以及美國康奈爾大學Mert Sabuncu教授，分享醫學影像分析、機器學習、生物醫學工程、數位醫學以及多模態AI等最新研究成果。

除了主要會議以外，大會於7月7日舉辦博士生論壇，提供青年研究者與國際專家面對面交流機會；7月11日則安排會後AI實作工作坊，以MONAI、NVIDIA FLARE及Isaac For Healthcare等平台為核心，示範如何建構兼顧資料安全、跨院合作及臨床部署的智慧醫療系統，促進研究成果加速落地。

林口長庚醫院陳建宗院長表示，人工智慧正重新定義醫療服務模式，此次MIDL 2026在台灣舉辦，不僅提升台灣在全球智慧醫療領域的國際能見度，也讓國際看見長庚深耕AI醫療、臨床研究及跨域整合的成果。未來長庚將持續結合臨床需求、醫學研究與人工智慧技術，推動AI應用於疾病早期發現、精準診斷及個人化治療，讓創新科技真正轉化為民眾可感受的醫療品質提升，為智慧醫療發展注入新動能。

林口長庚醫院醫療人工智能核心實驗室郭昶甫主任擔任大會主席。圖／長庚醫院提供