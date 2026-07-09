市調機構統計 全球零售Wi-Fi CPE市場首季年減6%

Counterpoint Research統計，受到網際網路服務供應商（ISP）提供的寬頻設備性能提升影響，全球零售 Wi-Fi CPE 出貨量持續下滑，首季年減6%；至於電競路由器（Gaming Router）受到雲端遊戲及線上遊戲需求，帶動市場成長。

Counterpoint Research 首席分析師 Tina Lu 表示，隨著 ISP 提供的設備逐漸滿足多數消費者需求，零售 Wi-Fi CPE 市場持續面臨成長壓力。ISP 已開始提供 Mesh Wi-Fi 系統，並採用最新 Wi-Fi 技術，使零售產品與 ISP 設備間的技術差距縮小。一般消費者多以 ISP 提供的設備為主；有較高網路效能需求的使用者，仍會選擇零售產品。

Counterpoint Research 資深分析師 Taimur Zafar 指出，Mesh Wi-Fi 系統的成長反映家庭網路需求持續演變。消費者愈加重視全屋覆蓋、高效能及穩定連線，以支援日益增加的智慧家庭裝置。根據統計，Google 與 Amazon Eero 等品牌，憑藉品牌優勢及智慧家庭產品布局，表現優於整體市場。