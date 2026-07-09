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工研院科技業主管研習班7月31日開跑 聚焦AI致勝之道
工研院將於7月31日起開辦第13期「科技產業經營高階主管研習班」，今年課程聚焦「AI盛世下的致勝之道」，邀請國科會主委吳誠文、群聯電子執行長潘健成，以及台灣大學名譽教授陳添枝等產官學研界領袖及專家分享經驗。
工研院今天發布新聞稿指出，科技產業經營高階主管研習班這期課程設計核心，包含洞悉變局、驅動創新、領導布局、超速決策4大主軸，從AI驅動新工業版圖展開、全球政經與供應鏈趨勢及AI生態系、智慧應用與技術布局。
工研院表示，吳誠文將剖析台灣產業的全球角色與戰略定位，潘健成分享洞見AI大未來，陳添枝主講國際政經局勢與供應鏈重塑，助力高階主管系統性掌握科技變革下的經營課題強化應變韌性，成功部署資源，轉化為產業與企業持續創新成長的動能。
工研院產業學院執行長周怡君說，工研院不僅在科技研發領域扮演關鍵角色，並是台灣培育科技經營管理人才的重要機構。今年課程目標在於建立學員系統化策略思維架構、優化領導決策以克服轉型實踐上的挑戰，並打造更前瞻與可執行的決策模式，引領高階主管思考如何運用AI創造企業未來。
工研院表示，科技產業經營高階主管研習班自2015年開辦以來，已累積逾310名學員。除了講師授課，這期課程將會帶領學員參訪達明機器人，掌握實體AI應用商機。
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