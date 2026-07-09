天鉞電引進德國百年品牌 ABUS 經典便攜鎖 滿足旅遊、通勤需求

安控廠天鉞電（5251）9日宣布引進德國百年品牌ABUS經典便攜鎖系列，不僅成功將德式頂級精工與台灣消費者在地生活經驗完美結合，更攜手客戶共同發掘並開拓全新的「微安防」創新應用市場。

天鉞電表示，傳統安防多聚焦於固定式居家防護，然而面對現代人頻繁的進出、通勤與旅遊需求，移動安全成為不可忽視的全新痛點。天鉞電精準洞察此項市場趨勢，透過引進ABUS旗下輕量化便攜鎖具，成功填補這塊安全缺口。

這款在各大平台熱銷的德國ABUS Combiflex隨身鋼絲韌性密碼鎖，開創多用途應用，這款鎖具極致輕量、掌心大小且免鑰匙，能完美應對台灣在地多元日常。非常適合用於商務通勤與旅遊時行李箱防盜，在機場或高鐵上能輕鬆將行李固定於柱子。在日常生活中能秒鎖安全帽或嬰兒車，甚至在出國血拚行李塞太滿時，還能當作「防爆箱」的束帶鎖。