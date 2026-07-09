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加速企業 AI 工廠部署 技鋼擴展 GIGAPOD AI 與 HPC 基礎架構平台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
技嘉旗下子公司技鋼科技9日宣布擴展GIGAPOD AI與HPC基礎架構產品組合。技鋼／提供
技嘉旗下子公司技鋼科技9日宣布擴展GIGAPOD AI與HPC基礎架構產品組合。技鋼／提供

技嘉（2376）旗下子公司技鋼科技9日宣布擴展GIGAPOD AI與HPC基礎架構產品組合，推出多款模組化POD設計解決方案，加速AI工廠、AI訓練與推論平台及HPC部署的落地速度。

技鋼表示，擴展後的GIGAPOD產品組合，為企業提供全方位的AI與HPC基礎架構配置，支援大型語言模型（LLM）、AI 賦能虛擬桌面（VDI），到基於Kubernetes的容器化應用等多元工作負載。GIGAPOD建構於技嘉伺服器技術之上，整合業界領先的加速運算、高速網路、儲存與軟體生態系，為企業大規模落地AI應用提供完整基礎，同時降低部署複雜度與營運風險。

技鋼指出，隨著企業持續擴展AI應用規模，所需的基礎架構必須能快速部署、有效管理且無縫擴充。GIGAPOD透過預先配置的架構設計、原廠整合與部署服務，滿足上述需求，大幅縮減AI基礎架構上線所需的時間與資源。

相較傳統自建模式，GIGAPOD 透過提供預先工程驗證的參考架構，大幅降低基礎架構整合的工作量，實現更快速的部署。隨著AI工廠解決方案持續演進，業界日益重視經驗證的全堆疊部署模式，讓基礎架構安裝到正式投入AI生產的過程更為順暢。

技嘉

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