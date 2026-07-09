友訊打入SpaceX供應鏈 拿下2萬台交換機大單

全球網通領導品牌D-Link友訊科技昨（8）日宣布，打入全球低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，拿下2萬台交換機大單，將從9月開始出貨，並獲得德國寬頻電信營運商青睞，搶進高度指標意義的電信部署專案。

友訊（2332）指出，面對全球地緣政治瞬息萬變的產業格局，該公司堅守品牌承諾，強調「強韌、安全、安心的網通設備供應商」的中心價值，積極布局全球關鍵基礎設施，逐步展現成果，隨著SpaceX等新訂單陸續出貨，可望推升營運表現，持續擴大跨國市占版圖。

友訊觀察，市場與消費者對國際供應鏈資安防護與設備可靠度的需求，友訊布局全球高階關鍵基礎設施市場，打入歐美兩大具指標性國際客製化專案實績，透過卓越技術底蘊與實質出貨表現，進一步構築消費者對於 D-Link品牌的深厚信賴。

在美國關鍵基礎設施市場方面，友訊以頂級研發能量與高度合規優勢，成功打入全球矚目的美國頂尖航太製造商SpaceX關鍵供應鏈。

友訊指出，將為Starlink星鏈計畫低軌衛星網路服務，全面供應數據交換節點專用的網路交換機，9月開始出貨，預估出貨量約2萬台，象徵友訊在極端高穩定度需求的通訊環境下具備優勢，更是台灣乾淨供應鏈跨足全球頂尖低軌衛星領域的重要里程碑。

友訊說明，考量到航太級通訊對於資訊安全與地緣政治風險的極致要求，此專案所有產品皆堅持「台灣製造」，並完美符合採購法規中最高規格的NDAA（國防授權法案）及TAA（貿易協定法案）規範。其中，NDAA嚴禁採購特定中國廠牌通訊設備，TAA規範產品須於美國或非受限國製造。

友訊在歐洲電信核心市場也取得重大突破，攜手德國頂尖跨界寬頻與電信網路營運商，搶進高度指標意義的電信部署專案。

友訊表示，發揮「台灣製造」的高效能品質，為這家近年強勢崛起的新興電信商，提供專為市區高密度通訊環境設計的4G FWA（固定無線接入）設備，預計將自年底開始出貨，總量5萬台，全面助力該客戶推動都會區大頻寬基礎網路的彈性布建。

友訊表示，4G FWA主要搭配專屬行動資費方案，提供給使用無SIM模組筆記型電腦的廣大商務與個人用戶，使其能隨時隨地享受行動上網服務；同時，該設備亦作為新申辦固網客戶在實體線路正式開通前的臨時替代上網方案，充分保障用戶網路體驗的連續性。

友訊執行長張家瑞表示，在變動的全球局勢中，「安全、安心」是企業永續發展的最強後盾。面對市場的價格戰，友訊秉持核心價值，以高標準來打造網通設備。此次能接連獲得歐美國際指標性大廠青睞，證明友訊的技術與品質已達世界水準，未來將持續作為全球客戶最堅實的通訊後盾。