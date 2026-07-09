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AI訂單源源不絕 半導體大咖面臨缺工挑戰
AI半導體大咖事業版圖擴大、訂單源源不絕之餘，正面臨缺工的大挑戰。尤其美國總統川普力推「美國製造」，要各大廠擴大在美生產，因應人才不足，台積電（2330）、美光、英特爾、三星都積極展開「搶人大作戰」。
根據麥肯錫、國際半導體設備及材料協會（SEMI）和美國國家科學基金會最新分析，預估到2030年，美國全職技術勞工缺口最多可能達15.7萬名，人力缺口預料在德州、加州、亞利桑那州、紐約州和俄亥俄州等地最嚴重，這些州正是許多新晶片廠規劃所在地。
外電報導，美國高技能人力短缺日益嚴峻，若業界無法整合資源、政府也無法持續挹注資金，恐延誤全美新建晶圓廠的進度，並限制未來晶片生產。
上述數據高於原先機構預估缺工10萬名，該報告指出，人才短缺可能阻礙台積電在亞利桑那州的投資計畫，也可能影響美光在紐約州投入1,000億美元生產記憶體的藍圖，以及三星在德州的邏輯晶片廠。即使英特爾延後在俄亥俄州的280億美元投資，未來一旦恢復投資，也可能面臨缺工。
報告指出，若不盡快解決，晶片業人力缺口不僅可能動搖企業數十億美元的投資規畫，也恐影響美國政府據2022年《晶片和科學法》推動本土生產的聯邦補助。
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