SpaceX發射第三代「星鏈」昇達科、華通等台系鏈迎新動能

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中黃晶琳／台北報導
SpaceX獲美國聯邦通訊委員會（FCC）批准，發射第三代「星鏈」低軌衛星，總量高達10萬顆，是第一代及第二代衛星數總和近十倍。（路透）
SpaceX獲美國聯邦通訊委員會（FCC）批准，發射第三代「星鏈」低軌衛星，總量高達10萬顆，是第一代及第二代衛星數總和近十倍。（路透）

特斯拉執行長馬斯克全力衝刺低軌衛星布局，旗下SpaceX獲美國聯邦通訊委員會（FCC）批准，發射第三代「星鏈」低軌衛星，總量高達10萬顆，是第一代及第二代衛星數總和近十倍，且傳輸速度更快、頻寬更大，帶旺昇達科（3491）、華通（2313）、事欣科（4916）、啟碁（6285）等供應鏈。

法人指出，第一代與第二代星鏈衛星總量僅約1萬顆，台灣相關協力廠就已接到豐沛訂單。隨著SpaceX啟動第三代星鏈衛星發射計畫，不僅總量大增，且功能更先進，意味供應鏈將接到比過往多數倍的訂單，且因性能提高，單價也可望更好，迎來更強大成長動能。

據了解，昇達科衛星酬載產品已經開始出貨SpaceX第三代衛星。昇達科昨（8）日公布6月營收2.57億元，月減二成，年增89%，上半年營收19.22億元，年增七成。雖然第2季營收因客戶改版，影響出貨進度，但低軌衛星產業動能依舊強勁，隨著訂單亮眼，昇達科也持續擴增產能。

華通是SpaceX衛星用板主要供應商，因應客戶AI、衛星等產品迫切需求，華通近期陸續擴充土地廠房、購置生產設備，以期在短期內開出新產能，除了迎接下半年的傳統旺季之外，同時籌畫新廠區來配合明、後年光學傳輸、太空資料中心相關開發與量產。

華通近期基本面出色，6月營收69.15億元，為歷年最旺的6月，月增2.3%，年增20.9%；上半年營收395.4億元，年增13.2%。

啟碁是SpaceX用戶端設備供應商，目前來自低軌衛星貢獻營收約15%，近期因美系大客戶（SpaceX）終端設備拉貨需求強勁，推升單月營收動能飆升。啟碁6月營收158.7億元，月增30.4%，年增84.4%，創新高；上半年營收685.94億元，年增22.8%。

事欣科也是SpaceX協力廠。事欣科看好，低軌衛星業務將呈現爆發性成長，今年低軌衛星占整體訂單比重約18%至20%，較去年翻倍，不排除數倍提升。

除了SpaceX，事欣科下一世代低軌衛星用關鍵電子通訊模組也取得AST關鍵零組件試產訂單，預計今年第4季出貨，強勢卡位低軌衛星商機。

綜合外電報導，根據FCC資料，已批准SpaceX發射第三代星鏈衛星，總量高達10萬顆，並核准擴大頻率使用至92GHz及275GHz，橫跨毫米波及次太赫茲頻率，性能是前一代的十至20倍，頻寬是前一代的100倍，訊號延遲更縮短一半。

馬斯克曾形容，「未來的AI及機器人，需要超乎人類想像的頻寬，第三代衛星就是解答」，凸顯星鏈第三代有多強大。

SpaceX 啟碁 星鏈

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