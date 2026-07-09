輝達奪CPU大單 帶旺台積電先進製程業績持續熱轉

輝達新切入CPU市場報捷。AI新創公司Perplexity周二證實，將採用輝達最新Vera CPU。隨愈來愈多大廠採用Vera CPU，意味輝達在這塊新市場逐步攻城掠地，搶英特爾、超微地盤，主力晶片代工廠台積電（2330）跟著旺，先進製程接單持續熱轉。

Perplexity並未公布過詳細的股東結構，但據信輝達是其戰略性股東之一。輝達執行長黃仁勳之前曾透露，自己滿愛使用Perplexity的服務。

輝達之前預估，Vera CPU在本會計年度結束前，將創造約200億美元營收。輝達先前已揭露，包括OpenAI、Anthropic及甲骨文（Oracle）等，都將導入Vera CPU。

Perplexity企業運算基礎設施副總裁Nate Kupp表示，Vera CPU在執行AI代理編碼任務時，速度是傳統CPU的1.5倍，非常契合Perplexity的核心工作負載需求。但他未透露相關採購數量。

CPU市場長年由英特爾與超微寡占，應用範圍涵蓋筆電、桌機、伺服器等裝置，輝達正跨入這塊領域。

黃仁勳日前強調，輝達是為了AI代理而設計Vera CPU。

在AI領域，輝達推出的Grace已經是領先的CPU，接下來Vera將會是全球最頂尖符合AI應用，也是最受歡迎的CPU，甚至受歡迎程度還可能超過輝達的GPU。輝達開發出Vera不是為了搶得市占，是為了創造市場。

輝達並提到，其搭載Rigel核心的下一代Rosa CPU，將延續該公司為代理型AI時代打造的CPU產品藍圖。

輝達指出，當今資料中心的CPU並非為大規模環境下的速度而設計，能在大規模運作下仍具備最高單執行緒效能的CPU，是為代理型AI時代打造的全新CPU類別。

針對AI工廠中的代理，速度至關重要。CPU執行工具的速度愈快，代理完成當前任務的速度就更快。

輝達並提到，Vera CPU的核心是Olympus，其每周期指令數較Grace CPU提升50％。在代表代理型執行的滿載CPU工作負載中，Vera展現的每核心持續效能是x86 CPU的1.8倍。

輝達設計的GPU與CPU都高度仰賴台積電先進製程支援。業界看好，輝達持續擴大Vera CPU客戶群，也將增加對台積電的投片量，帶動台積電先進製程訂單持續熱轉。

台積電昨日股價漲25元，收2,465元。