聽新聞
0:00 / 0:00

輝達奪CPU大單 帶旺台積電先進製程業績持續熱轉

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
輝達新切入CPU市場報捷。AI新創公司Perplexity周二證實，將採用輝達最新Vera CPU。（路透）
輝達新切入CPU市場報捷。AI新創公司Perplexity周二證實，將採用輝達最新Vera CPU。（路透）

輝達新切入CPU市場報捷。AI新創公司Perplexity周二證實，將採用輝達最新Vera CPU。隨愈來愈多大廠採用Vera CPU，意味輝達在這塊新市場逐步攻城掠地，搶英特爾、超微地盤，主力晶片代工廠台積電（2330）跟著旺，先進製程接單持續熱轉。

Perplexity並未公布過詳細的股東結構，但據信輝達是其戰略性股東之一。輝達執行長黃仁勳之前曾透露，自己滿愛使用Perplexity的服務。

輝達之前預估，Vera CPU在本會計年度結束前，將創造約200億美元營收。輝達先前已揭露，包括OpenAI、Anthropic及甲骨文（Oracle）等，都將導入Vera CPU。

Perplexity企業運算基礎設施副總裁Nate Kupp表示，Vera CPU在執行AI代理編碼任務時，速度是傳統CPU的1.5倍，非常契合Perplexity的核心工作負載需求。但他未透露相關採購數量。

CPU市場長年由英特爾與超微寡占，應用範圍涵蓋筆電、桌機、伺服器等裝置，輝達正跨入這塊領域。

黃仁勳日前強調，輝達是為了AI代理而設計Vera CPU。

在AI領域，輝達推出的Grace已經是領先的CPU，接下來Vera將會是全球最頂尖符合AI應用，也是最受歡迎的CPU，甚至受歡迎程度還可能超過輝達的GPU。輝達開發出Vera不是為了搶得市占，是為了創造市場。

輝達並提到，其搭載Rigel核心的下一代Rosa CPU，將延續該公司為代理型AI時代打造的CPU產品藍圖。

輝達指出，當今資料中心的CPU並非為大規模環境下的速度而設計，能在大規模運作下仍具備最高單執行緒效能的CPU，是為代理型AI時代打造的全新CPU類別。

針對AI工廠中的代理，速度至關重要。CPU執行工具的速度愈快，代理完成當前任務的速度就更快。

輝達並提到，Vera CPU的核心是Olympus，其每周期指令數較Grace CPU提升50％。在代表代理型執行的滿載CPU工作負載中，Vera展現的每核心持續效能是x86 CPU的1.8倍。

輝達設計的GPU與CPU都高度仰賴台積電先進製程支援。業界看好，輝達持續擴大Vera CPU客戶群，也將增加對台積電的投片量，帶動台積電先進製程訂單持續熱轉。

台積電昨日股價漲25元，收2,465元。

延伸閱讀

輝達 台積 黃仁勳

延伸閱讀

輝達CPU再下一城！獲AI新創Perplexity採用 挑戰Intel、AMD地位

AMD最新AI晶片成本減半！反被達人潑冷水：關鍵問題未解、「它」更值得關注

三星量產AI資料中心SSD 搶進輝達Vera Rubin平台 讀寫速度較前代倍增

跨界造晶片？DeepSeek據報研發AI推理晶片 降低對輝達、華為依賴

相關新聞

「青安3.0」八月上路 增排富條款、婚育可加貸

青年安心成家購屋優惠貸款（青安三點○）將於八月上路，消息人士指出，新方案將給予「婚」與「生育」家庭不同的貸款額度，並新增排富條款，包括採「三級制」設定購屋總價、訂定申貸人的年所得兩百萬元的上限；此外，利率補貼採逐年退場，但訂有回溯條款。

新聞眼／青安貸款政策目標太多 「四不像」更難退場

青安三點○即將拍板，從目前規畫方向來看，這項政策已愈來愈像一個「四不像」。它想照顧首購，也想鼓勵婚育；希望加入排富機制，又不想對房市衝擊太大。每一個目標都有其政策理由，但當太多政策目標被放進同一套房貸工具，也讓青安貸款面臨一個尷尬現實：政策愈修愈複雜，也愈來愈難退場。

學者評青安3.0 「窮人補貼有錢人 根本是炒房」

青安政策將延續，並納入排富、並結合婚育獎勵及地區限制。景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，青安三點○「根本就是炒房政策」，政府應說清楚到底是否仍在鼓勵民眾買房；若一方面說要抑制房價，另一方面又延續房貸補貼，政策邏輯難以自圓其說。

青安3.0將拍板…央行緊盯房市 嚴控銀行放款

青安三點○即將拍板，恐影響中央銀行房市管制措施效果。據悉，央行內部已加強檢視銀行內部不動產貸款控管情況，留意相關政策造成的影響。

國產機器狗來了

經濟部推動國產四足機器人研發平台，昨天發表成果。工研院攜手所羅門、仁寶、英業達、創博、東元等國內業者，共同完成兩款國產四足機器人原型機，並已通過地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多項應用驗證，並在發表會展現機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。

接軌國際 零股交易年底提早至9時

為接軌國際市場，證交所將推動台股三大交易方式改革，其中在零股交易方面，盤中零股交易的預約單發送與開盤時間將改為九時，與整股（以千股為一張的交易單位）一致；零股買賣撮合時間也將從每五秒縮短至每一秒一次。此外，千金股不論是整股或零股，最小升降單位將改為每檔「一元一跳」，以降低投資門檻並減少買賣價差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。