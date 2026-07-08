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美股第2季財報季樂觀預期 有望激勵AI整體供應鏈信心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華美國MAG7+（009815） 經理人郭修誠表示，美股迎來第2季財報季的樂觀預期，市場估計標普500科技類股獲利將強勁年增逾60%。特斯拉（TSLA）因Robotaxi服務順利拓展至邁阿密，股價強升近7%；蘋果（AAPL）與博通（AVGO）將晶片合作延長至2031年，也激勵AI（人工智慧）整體供應鏈信心。

郭修誠指出，AI投資重心正擴大至雲端巨頭，晶片股美光（MU）亦重拾漲勢，全面提振科技股樂觀情緒。 大華美國MAG7+ （009815）核心聚焦科技七巨頭（占比達70%），並搭配台積電（TSM）、博通及美光等30檔頂尖科技與半導體龍頭。隨著AI應用從「雲端算力」走向「終端產品與自駕（如特斯拉、蘋果）」，該ETF的「M7+半導體」黃金配置正迎來獲利大爆發期。

郭修誠表示，美股短期內有第2季財報季的強勁基本面支撐，中長期則受惠於終端AI裝置與自動駕駛元年大潮，009815成分股為AI核心持股，後市展望持續維持美股「強者恆強」的偏多格局。

美股 特斯拉 博通

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