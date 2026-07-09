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對岸協力廠透露 蘋果新機進度不會延遲

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

蘋果首款折疊手機iPhone Ultra上市進度受關注。外電近日稱，iPhone Ultra可能因零組件供應吃緊延至年底甚至明年首季開賣。不過，陸媒引述多名大陸供應鏈企業人士指出，蘋果折疊機產品方案確定，相關企業已進入生產旺季，目前正常量產，預計9月可如期交付。

財聯社報導，近期市場傳聞稱，iPhone Ultra或因產品組裝複雜、良率較低等原因延期發售。多名大陸果鏈企業人士指，蘋果折疊機產品方案早已確定，目前相關企業進入生產旺季，9月交付應該「沒問題」，對於產品延期發售傳聞則表示「沒聽說」。

蘋果首款折疊iPhone過去曾多次傳出延期消息，2025年第1季因鉸鏈等零組件規格未定，傳發布時間可能延至2027年；但彭博今年4月報導仍指該機將按計畫於9月亮相。此後，6月底供應鏈消息則稱預計7月底啟動量產。

上海證券報近日提到，多方消息顯示，iPhone Ultra量產進度加快，代工龍頭富士康已啟動招工，為新機生產儲備人力。快科技則指出，知名「果鏈」藍思科技日前也傳出大規模招工，包括操作工、質檢員等職位，月薪約人民幣5,500元至7,500元（約新台幣2.59萬元至3.54萬元）。

有日媒近日引述知情人士稱，蘋果已要求供應商為今年生產約1,000萬支折疊iPhone做好準備。華爾街見聞引述天風國際證券分析師郭明錤稱，據其最新產業調查，今年下半年可折疊iPhone組裝出貨量約700萬至800萬支，其中第3季約50萬至100萬支，占總數約10%。

iPhone 蘋果 大陸

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