三星推新折疊機 三款Galaxy Z預訂22日亮相 台積、大立光、晶技等受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔黃晶琳、國際中心／綜合報導
蘋果即將在秋季發表首款折疊iPhone，三星8日搶先發出新品發布會邀請函。美聯社
蘋果即將在秋季發表首款折疊iPhone，三星8日搶先發出新品發布會邀請函。美聯社

蘋果即將在秋季發表首款折疊iPhone，三星昨（8）日搶先發出新品發布會邀請函，市場預期，將有三款Galaxy Z系列折疊新機齊發，且包含全新寬螢幕設計的新機種，藉此鞏固市場龍頭地位，法人看好，台積電（2330）、大立光（3008）、晶技（3042）等供應鏈受惠最深。

另外，非蘋狂推折疊機，Google也參一腳，預料Google可能在8月中旬發表Pixel 11系列手機，其中就包含一款折疊手機。法人看好，隨著Google Pixel 11旗艦機種開賣，可望推升相關供應鏈台積電、聯發科、鴻海、華通、晶技營運表現。

三星預計將在台灣時間7月22日晚間9點於倫敦舉辦發表會，本次邀請函上的圖示採用「撕開」標籤的設計，似乎在暗示傳聞已久的寬版折疊機即將登場，為折疊機設計樹立新標竿。

三星新折疊機要來了
三星新折疊機要來了

Google發出「Made by Google」發表會邀請函，將在台灣時間8月13日上午6點，在紐約舉辦發表會，外電報導，預期將發表Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL以及Pixel 11 Pro Fold等三款旗艦機、一款折疊機。

外電報導，三星今年將首度擴大折疊機產品陣容，一口氣推出三款機種，包含最高階的Z Fold8 Ultra、採用全新寬螢幕4比3設計的Z Fold8及小折疊Z Flip8，藉此全面搶攻折疊機所有價格帶的市場商機。

業界人士認為，雖然三星往年都會在這個時間點推出折疊機新品，但今年傳出首度擴大機種陣容，顯然是叫陣蘋果稍晚將推出的折疊iPhone，宣示自身龍頭地位的意圖相當濃厚。

業界人士進一步分析，儘管當前手機記憶體供應吃緊，但由於三星自家就生產記憶體，應該在備貨量應不成問題，加上比蘋果折疊iPhone早推出，可享有市場先機的優勢，預料今年三星在折疊機產業仍具有相當的話語權。

此外，由於今年以來包括石英元件、功率放大器、記憶體、主晶片等手機零組件都陸續漲價，推估三星新款折疊機應該會同步調漲價格，藉此維持自身利潤，但消費者是否埋單，後續仍有待觀察。

針對Galaxy Z系列規格，市場猜測，頂規機種Z Fold8 Ultra預計獨享S Pen支援、更大電池、更快充電速度和2億畫素主鏡頭；Z Fold8則以更寬的機身比例為主要賣點，展開後更接近一台迷你平板；Z Flip8則持續主打輕量化，重量有望從188公克降至170至180公克的區間。

法人認為，無論是哪一款機種，估計主晶片應該與上一代一樣同步採用三星自家晶片與高通新款旗艦產品，而後者主要是由台積電代工生產。

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