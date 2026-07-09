AI點火 催動被動元件產業升級循環

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI伺服器、資料中心高速擴建，帶動高階積層陶瓷電容（MLCC）、電阻與電源相關元件需求全面升溫，AI基礎建設需求方興未艾，加上供給端產能排擠效應浮現，被動元件產業正邁向結構性成長新階段。

整體來說，業界普遍共識為，AI正讓被動元件由過往「量的成長」轉向「量價齊揚」。由於AI基礎建設需求才剛起步，帶動被動元件迎來新一波升級循環，國巨（2327）、華新科（2492）等台廠有望成為主要受惠者。

業界分析，過去被動元件市場起伏與智慧手機、PC等消費性電子景氣變化連動性大，產業循環明顯。

隨著AI應用快速崛起，正改寫過往供需邏輯，因為AI伺服器對高速運算、高功率與高穩定性的要求高於傳統伺服器，無論電源管理、訊號傳輸或穩壓需求，均需搭載更多高階被動元件，使單機用量與產品價值同步提升。

尤其新一代AI平台持續朝高功耗發展，從AI加速卡、交換器（Switch）、電源供應系統（Power）到整機櫃架構，皆推升高容值、高可靠度MLCC與電阻需求，隨著AI機櫃功率由過去數十千瓦提升至數百千瓦甚至更高，電源架構全面升級，被動元件不只是數量增加，規格門檻也同步拉高。

國巨 華新科 伺服器

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