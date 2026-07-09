機器狗打破歐、美、中技術壟斷

無人載具國家隊新篇章。經濟部產業技術司昨（8）日發表「四足機器人」國產研發平台，串聯指標台廠建構自主非紅供應鏈，是台灣繼無人機、無人艇之後，再度打破歐美與中國大陸技術壟斷，將可望建置完整自主供應網絡，多箭齊發打世界盃。

所羅門（2359）董事長陳政隆表示，全球機器狗產品多為中國大陸製或昂貴的歐美製品，而歐美廠商近年尋求非紅供應鏈趨勢明顯，尤以美國最盛。目前全球資金多投入人形機器人，投入機器狗的廠商僅約20家，資源相對稀缺，若以所羅門的遠距辨識視覺技術搭配工研院研發平台，將可廣泛應用在眾多偵測與巡檢領域。

代工大廠仁寶（2324）與英業達（2356）也全力支援經濟部該國產平台研發計畫。仁寶副總經理梁志賢表示，仁寶在機器人領域先行跨足輪式裝置，過去與醫療場域積極合作，未來不論是輪式或四足機器人領域，可望擴大布局。

英業達資深副總陳逸萍表示，英業達自兩、三年前投入研發實體AI市場，而機器人將是實現AI落地的關鍵應用。

英業達目前已掌握機械、控制與智慧感知等核心技術，未來在AI世代將一路從雲端、資料中心延伸至終端應用。陳逸萍預期，智慧工廠將是機器人的重要應用場域，後續將攜手台灣供應鏈進軍全球市場。