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機器狗國家隊拚打世界盃 打造智慧巡檢、救災應用產品

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部產業技術司8日發表「四足機器人國產研發平台」成果，該平台由工研院主導、並串聯本土業者，現已打造兩款國產原型機器狗，並完成地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多元應用驗證。記者曾學仁／攝影
經濟部產業技術司8日發表「四足機器人國產研發平台」成果，該平台由工研院主導、並串聯本土業者，現已打造兩款國產原型機器狗，並完成地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多元應用驗證。記者曾學仁／攝影

經濟部產業技術司昨（8）日發表「四足機器人國產研發平台」成果，該平台由工研院主導、並串聯本土業者，現已打造兩款國產原型機器狗，並完成地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多元應用驗證。

經濟部以及所羅門、仁寶（2324）、英業達（2356）、創博、來達科技、東元電機（1504）等國內供應鏈組成國家隊，宣示將進軍全球機器狗市場。

經濟部次長何晉滄表示，台灣具備精密加工、ICT及半導體等世界領先優勢，是發展智慧機器人的重要驅動力。經濟部推動國產四足機器人研發平台，結合工研院跨域研發能量及國內供應鏈，歷時一年半完成自主平台建置，掌握高階馬達、光達感測、核心控制器、慣性測量儀（IMU）、AI大腦與模擬等關鍵技術，並串聯非紅供應鏈。

國產機器狗研發平台
國產機器狗研發平台

技術司長郭肇中表示，我國建立機器狗平台是一個「開始」，該平台是屬開放性，可讓各界在機器狗原機上開發應用，目前除消防找出火源、人員外，首波需求會在工業巡檢、半導體高負荷運送、以及物流運送。

因台灣較晚發展機器狗，甚至落後美國20年，外界好奇MIT的價格競爭力。工研院指出，機器狗整機、及整機零件皆可輸出，只要台灣有供應鏈，有市場、量夠多，台廠絕對有能力控制成本，達到競爭力價格。

在經濟部科技專案支持下，工研院扮演技術研發與平台整合角色，建立從零組件、模組、系統到AI軟體的自主技術能量，並串聯整機製造、系統整合、控制器、LiDAR光達、關節馬達、電池、慣性量測、AI軟體及消防應用等關鍵領域台廠，共同打造開放式智慧機器人研發平台。

在國產機器狗研發平台，本土供應鏈已漸形成。整機整合為仁寶電腦、英業達；在視覺酬載為所羅門；馬達則有東元；光達則有來達科技；控制器則為創博；另外，機器狗設計、大腦及模擬、慣性儀皆是由工研院負責。

經濟部表示，為提升國產機器狗的自主決策與環境適應能力，平台運用經濟部技術司計畫支持的NVIDIA Taipei-1 超級電腦及NVIDIA Omniverse模擬平台，建立超過4,000隻虛擬機器狗同步進行AI訓練，透過「先模擬、後部署」模式，提升機器狗自主適應能力，加速AI模型開發、驗證與部署。

國家隊 世界盃 英業達

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