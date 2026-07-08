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ADI併購Empower 台積電子公司處分持股不影響損益

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）8日公告子公司 Emerging Fund, L.P.公告處分有價證券Empower Semiconductor ("Empower") 之特別股；無到期日、具轉換權。主要為ADI併購Empower，台積電子公司全數處分持股不影響損益。

台積電公告實發生日：115/7/8~115/7/8，交易數量：867,573股；每單位價格：每股US$25.06元；交易總金額：US$22佰萬元。交易相對人Analog Devices Inc. ("ADI")；依ADI與Empower間之合併契約條件辦理。交易決定方式：由Emerging Fund之General Partner依特別股投資合約決定。價格決定之參考依據及決策單位：經Empower內部決議。

台積電公告處分利益保留盈餘影響數：US$17佰萬元(不影響損益)。處分之具體目的或用途：因ADI併購Empower。

台積電

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