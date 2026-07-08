聯合再生能歐亞兩大能源盛會 展現整體解決方案實力

聯合再生能源（3576）積極布局海外市場，近日接連赴德國參與歐洲最大智慧能源展「The smarter E Europe」，以及曼谷的亞洲永續能源週「ASIA Sustainable Energy Week」，於歐亞兩大國際能源盛會呈現台灣頂尖的太陽能模組品質。聯合再生能源執行長張為策表示：「透過海外參展，完整展示從模組製造、案場建置、儲能到銷售的 Total Solution 全方位綠能解決方案，期望藉此開拓更多與國際夥伴的合作機會。」

聯合再生表示，今年歐洲智慧能源展The smarter E Europe發布最新研究，全球再生能源正朝向「24 小時、連續7天不間斷供應」的24 / 7目標邁進。透過太陽能、風力、儲能與數位電網整合，可望提高能源系統面對氣候風險的韌性，確保安全且穩定的全天候電力供應。6月23日至25日，三天展期共有來自52個國家，約 2,650家參展商，總計逾 10 萬人共襄盛舉。

今年在「Renewables 24 / 7」特展的帶動下，工業、商業、住宅與智慧移動等四大領域的全天候綠能供應成為全場焦點。聯合再生能源掌握歐洲市場最新趨勢，提供一站式再生能源服務，無論是大型地面型案場、住宅、商辦、車棚及農業等應用場景，都能打造因地制宜的能源對策。在歐洲工業大國積極降低對化石燃料進口依賴、加強能源自主的轉型時刻，聯合再生能源的整合能力可有效強化在地供電韌性，參展期間吸引了來自德國、荷蘭與北歐等地多家大型系統商、能源開發商到場洽詢合作。

看準東南亞市場潛力，聯合再生能源佈局泰國，由傳統太陽能製造商轉型，提供客戶從建置、維運、儲能到銷售的一條龍完整服務。因應泰國綠電需求升溫，且當地太陽能建置成本相較台灣更具優勢，已規劃投資泰國工業區屋頂型太陽能案場，預計今年下半年開工，明年第二季起陸續併網。