AI伺服器BBU需求帶動 三集瑞6月營收1.68億元、月增29%

被動元件電感大廠三集瑞（6862）公告2026年6月合併營收為新台幣1.68億元，月增29%。三集瑞指出，6月營收回升主要受惠於AI伺服器相關BBU備貨需求增溫挹注，使單月營收較前月改善，累計上半年營收9.12億元，年減27.61%，即便第二季整體營運仍受到全球記憶體供應吃緊影響，然下游NB/PC仍維持一定庫存回補需求，使部分消費性電子供應鏈拉貨時程遞延至6月陸續出貨。

隨著AI伺服器運算能力快速提升，單機功耗持續攀升，BBU功率需求已由過去5.5kW、8kW大幅提升至13kW以上，對高功率磁性元件的技術門檻亦同步提高。由於不少傳統供應商難以因應新一代高功率規格，三集瑞憑藉大功率電感的研發與製造能力，已順利切入國際客戶供應鏈並取得批量訂單，帶動BBU產品進入穩定放量階段，成為推升營運的重要成長動能。

除了BBU產品外，三集瑞亦持續深化AI電源領域佈局，其中大功率電源供應器磁性元件採用高性能磁性材料，開發高功率密度客製化產品，主要應用於次世代高壓直流（HVDC）及固態變壓器（SST）等新世代電源架構，可滿足高絕緣、高耐壓及高效率等需求。隨著AI資料中心逐步朝800V HVDC供電架構發展，相關產品可有效降低電力傳輸損耗，整體傳輸效率可達98%，可望成為未來AI基礎建設的重要關鍵零組件。

另一方面，為因應AI伺服器持續朝高功率密度、小型化方向演進，公司亦積極佈局整合式電源模塊（Power Module）市場，改變過往合作模式，直接與IC／ASIC方案商共同開發第一級及第二級DC/DC電源模塊。目前已依不同客戶需求完成14款不同尺寸電源模塊電感產品開發，並陸續進入試產及送樣階段，可望隨客戶平台導入逐步擴大應用範圍，進一步提升產品附加價值與整體獲利能力。

展望後市，即便下半年仍須持續關注全球記憶體供需調整、終端市場復甦速度及國際政經環境變化，然在生成式AI、大型語言模型及AI代理（AI Agent）等應用已加速商業化落地，全球雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資，美國市場需求穩健成長，中國AI資料中心建設與通用型伺服器亦持續升溫。三集瑞憑藉已切入美系AI供應鏈，並擁有蘇州、東莞、台灣等地生產研發佈局優勢，預期將同步掌握兩大市場成長契機。