快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體廠務、量子電腦出貨雙引擎挹注 千附上半年營收年增55%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
千附實業董事長張瓊如。聯合報系資料照
千附實業董事長張瓊如。聯合報系資料照

千附實業（8383）今日公告2026年6月合併營收及上半年累計營收。受惠於全球AI、高效能運算（HPC）及先進製程持續推升半導體資本支出，帶動半導體建廠工程需求暢旺，加上子公司千附精密（6829）營運穩健成長，6月合併營收達新台幣6.6億元，月增69%，年增達200%；累計上半年合併營收達24億元，年增55%，營運動能持續增溫。

千附表示，自2022年完成水資源事業處分後，營運聚焦於半導體廠務系統工程、機械事業及子公司千附精密等核心事業。近年全球AI應用快速發展，帶動晶圓廠、先進封裝廠及相關供應鏈持續擴產，公司除受惠既有客戶擴大投資外，也陸續取得多家國內高科技大廠合格供應商資格，持續擴大市場版圖，為後續接單奠定穩健基礎。

在半導體廠務工程領域，千附深耕高科技廠房工程逾30年，提供無塵室排氣系統、二次配管工程及廠務系統整合等服務，具備完整設計、製造、施工及維護能力。公司目前於多座晶圓廠設有駐廠服務團隊，可即時提供工程支援與維護；同時擁有製造工廠，可依客戶需求客製化生產高階、高精密管材，並持續導入機械手臂銲接及自動化製程，提升產品品質、生產效率與交期競爭力。

子公司千附精密（6829）則聚焦光電半導體、航太及國防高階精密零組件製造，具備真空腔體（PVD／CVD）精密加工及特殊焊接等核心技術。今年3月成功完成量子電腦超低溫真空腔體首件交付後，目前已承接第二套超低溫真空腔體專案，並持續參與客戶下一世代設備技術開發，成為目前國內唯一具有量子電腦硬體設備實際出貨實績的供應商，不僅深化半導體設備布局，也成功跨入量子運算設備供應鏈，開啟新的成長契機。

此外，千附精密持續強化高階精密製造能力，除具備三次元量測程式自主開發及精密量測技術，可協助客戶縮短產品開發、驗證與量產時程，多位焊接技術人員也取得美國銲接協會（AWS）專業證照。在國防航太領域，公司已通過美國國防供應鏈DFARS CMMC 2.0資安要求，並榮獲國際航太客戶頒發【2025年度最佳供應商】，持續提升國際市場競爭力。

展望後市，千附表示，全球AI、高效能運算、先進製程及先進封裝需求仍將持續推動半導體產業資本支出，廠務工程與高階精密製造市場具備長期成長潛力。公司將持續深化半導體工程技術、擴大高附加價值產品布局，積極開拓新客戶及新應用市場，透過工程與精密製造雙引擎策略，持續提升營運績效與獲利能力，對全年營運維持審慎樂觀看法。

半導體 營收

延伸閱讀

中美晶上半年營收405億 歷年同期次高 環球晶Q2營收明顯回溫

閎康營收／6月5.58億元、月增2.56% 連四月續創新高

受惠台積先進製程需求 半導體特化族群下半年熱

矽島下的設備股十年大運

相關新聞

鴻海擴大全球第三方稽核 累計85場RBA VAP共獲6張鉑金級認證

鴻海（2317）集團持續深化「EPS + ESG = 永續經營」核心理念，發布年度最新第三方稽核摘要報告，集團截至2025年底已於全球65個廠區完成85場責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA） Validated Assessment Program（VAP）稽核，共獲6張鉑金級、2張金級及33張銀級認證，展現集團持續提升勞工權益、職業安全衛生、環境保護、商業道德與供應鏈管理之具體成果。

AI伺服器BBU需求帶動 三集瑞6月營收1.68億元、月增29%

被動元件電感大廠三集瑞（6862）公告2026年6月合併營收為新台幣1.68億元，月增29%。三集瑞指出，6月營收回升主要受惠於AI伺服器相關BBU備貨需求增溫挹注，使單月營收較前月改善，累計上半年營收9.12億元，年減27.61%，即便第二季整體營運仍受到全球記憶體供應吃緊影響，然下游NB/PC仍維持一定庫存回補需求，使部分消費性電子供應鏈拉貨時程遞延至6月陸續出貨。

半導體廠務、量子電腦出貨雙引擎挹注 千附上半年營收年增55%

千附實業（8383）今日公告2026年6月合併營收及上半年累計營收。受惠於全球AI、高效能運算（HPC）及先進製程持續推升半導體資本支出，帶動半導體建廠工程需求暢旺，加上子公司千附精密（6829）營運穩健成長，6月合併營收達新台幣6.6億元，月增69%，年增達200%；累計上半年合併營收達24億元，年增55%，營運動能持續增溫。

威盛9日起實施庫藏股 預定買回2萬張

威盛（2388）於8日公告，為維護公司信用及股東權益，將從9日起實施庫藏股。

勤業眾信攜手勤晁科技 助企業打造產品安全開發治理能力

企業面對全球資安法規要求愈來愈嚴格，產品是否具備完善的安全開發流程，已成為打入國際市場的重要門檻。勤業眾信表示，隨著歐盟《網路韌性法案》（CRA）等法規陸續上路，企業必須建立完整的安全開發生命周期（SDL），才能有效控管風險、提升治理能力，符合全球供應鏈對產品安全的要求。

蘋果領跑 Edge AI 智慧手表市場 預測今年滲透率可達32%

根據Counterpoint Research統計，全球具備 Edge AI（邊緣人工智慧）功能的智慧手表出貨量首季年增 70%。隨著高通Snapdragon Wear Elite 等新一代穿戴式晶片推出，Counterpoint Research 預估，2026 年 Edge AI 智慧手表滲透率約 32%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。