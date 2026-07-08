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鴻海擴大全球第三方稽核 累計85場RBA VAP共獲6張鉑金級認證

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海發布年度最新第三方稽核摘要報告，截至目前為止已於全球65個廠區完成85場RBA VAP稽核，共獲6張鉑金級，圖為印度廠區第三方稽核會議情形。鴻海／提供
鴻海發布年度最新第三方稽核摘要報告，截至目前為止已於全球65個廠區完成85場RBA VAP稽核，共獲6張鉑金級，圖為印度廠區第三方稽核會議情形。鴻海／提供

鴻海（2317）集團持續深化「EPS + ESG = 永續經營」核心理念，發布年度最新第三方稽核摘要報告，集團截至2025年底已於全球65個廠區完成85場責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA） Validated Assessment Program（VAP）稽核，共獲6張鉑金級、2張金級及33張銀級認證，展現集團持續提升勞工權益、職業安全衛生、環境保護、商業道德與供應鏈管理之具體成果。

2025 年鴻海以集團層級推動第三方稽核專案，本次涵蓋中國大陸、越南、印度、墨西哥及巴西等地，共針對9個重點製造據點加強執行RBA VAP稽核。稽核對象依據營運複雜度、員工規模、地理風險及歷史利害關係人關注等風險因子進行評估與選定，以強化高風險場域之ESG治理能力。

根據最新的第三方稽核專案結果，鴻海科技集團整體合規率達89.7%，共取得1張鉑金級及4張銀級認證。稽核結果涵蓋勞工權益、職業安全衛生、環境、商業道德及供應鏈管理等面向，未發現 RBA VAP 定義之 Priority non-conformance（優先級缺失）。其中，巴西廠區首次接受 RBA VAP 稽核即取得鉑金級認證及200分的滿分成績單；中國大陸煙台廠區亦是首次接受RBA VAP稽核，也取得銀級認證。其他中國大陸、印度及墨西哥等連續接受RBA VAP稽核之廠區，稽核成績亦較前次持續提升。

本次第三方稽核9個廠區共投入121人日，訪談1,279位員工，稽核範圍涵蓋RBA行為準則所有面向，包括勞工權益、職業安全衛生、環境保護、商業道德、管理系統及供應鏈責任。

稽核結果顯示本次專案展現多項重要成果：未發現 RBA VAP 定義之 Priority non-conformance（優先級缺失）；巴西廠區Foxconn Brasil Industria e Comercio LTDA首次接受RBA VAP稽核即獲得鉑金級（Platinum）認證；中國大陸成都廠、鄭州廠、煙台廠與墨西哥奇瓦瓦廠取得銀級（Silver）認證。環境面符合率達93.5%，商業道德符合率達96.5%，維持相對穩健表現；連續兩年接受RBA VAP稽核之廠區，平均整體分數提升19.1%，其中成都廠整體分數較前次稽核提升46.2分，並在勞權、健康安全及環境等面向呈現改善；墨西哥奇瓦瓦廠供應鏈管理合規率表現較前次大幅提133%，展現供應鏈管理成熟度持續精進。

報告亦指出，勞工權益、職業安全衛生及供應鏈管理仍為後續重點改善方向，並建議持續縮減各廠區於ESG管理與執行成熟度上的差異。未來鴻海將持續透過第三方稽核、管理系統優化、能力建構及跨廠區最佳實務分享，進一步提升全球營運一致性與ESG治理成熟度。

鴻海將持續以「EPS + ESG = 永續經營」為核心理念，透過國際標準接軌、第三方驗證與透明揭露，強化全球供應鏈韌性與永續治理能力，並持續回應投資人、客戶及各界利害關係人對責任商業與人權管理的期待。

鴻海

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