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可成：上半年營收64億元年減逾3成 7月起逐月改善
記憶體等零組件缺貨漲價拖累筆電出貨，機殼廠可成今天公布6月營收新台幣8.05億元，月減12.3%、年減55.1%。可成表示，6月起部分AI相關專案進入量產階段，預期7月起營收可望逐月改善。
可成第2季營收26.81億元，季減29%、年減47.3%；上半年營收64.55億元，年減31.6%。
可成說明，因電子料件供應短缺，影響筆電產品出貨，導致6月營收表現低於預期，不過6月起部分AI相關專案開始進入量產階段，預期7月起營收可望逐月改善。
展望未來，可成表示，除現有AI產品持續放量，預計2027年第1季起，其他AI伺服器專案也將陸續進入量產；AI PC（人工智慧個人電腦）也可望自明年第2季起開始貢獻較具規模營收，挹注營運成長動能。
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