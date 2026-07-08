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勤業眾信攜手勤晁科技 助企業打造產品安全開發治理能力

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
勤業眾信偕同勤晁科技（Zyell Solutions）及 Bureau Veritas（BV）共同舉辦授證儀式。業者／提供
勤業眾信偕同勤晁科技（Zyell Solutions）及 Bureau Veritas（BV）共同舉辦授證儀式。業者／提供

企業面對全球資安法規要求愈來愈嚴格，產品是否具備完善的安全開發流程，已成為打入國際市場的重要門檻。勤業眾信表示，隨著歐盟《網路韌性法案》（CRA）等法規陸續上路，企業必須建立完整的安全開發生命周期（SDL），才能有效控管風險、提升治理能力，符合全球供應鏈對產品安全的要求。

勤業眾信聯合會計師事務所8日攜手勤晁科技及Bureau Veritas共同舉辦IEC 62443-4-1授證儀式，見證勤晁科技取得IEC 62443-4-1產品安全開發流程認證，且以零發現事項通過驗證，代表其產品開發流程已符合國際標準，也展現將資安機制落實於產品設計源頭的能力。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理簡宏偉表示，企業導入安全開發流程，重點不只是符合標準條文，更重要的是將資安機制真正融入日常產品開發。勤業眾信協助企業盤點現有流程與國際法規的差距，並依產品特性及組織架構建立可落實的安全開發流程，確保各項安全措施具備一致性及可追溯性，打造以風險管理為核心的產品安全治理機制。

勤晁科技總經理廖朝暉指出，資安已不再只是技術問題，而是企業競爭力的重要一環。公司長期投入高安全等級的跨域安全及資料交換技術，秉持「真正的資安，不只是防護，而是建立客戶可信任的基礎」理念，未來也將持續投入產品安全及國際標準，提供更安全、可信賴的解決方案。

Bureau Veritas資訊安全協理薛正表示，IEC 62443-4-1認證不只是檢驗企業安全開發流程，更代表產品安全治理成熟度的重要指標。隨著CRA等全球資安法規逐步強制實施，企業愈來愈需要符合國際標準的產品安全管理制度。此次勤晁科技順利取得認證，也展現其在產品安全開發及治理上的成熟能力，未來Bureau Veritas將持續透過驗證及技術支援，協助更多台灣企業提升資安治理能力及國際競爭力。

勤業眾信表示，目前除提供IEC 62443-4-2產品安全功能驗證輔導外，也正建立以prEN 40000-1-2及prEN 40000-1-3為基礎的CRA合規輔導方法，協助企業從過去被動符合法規，進一步建立主動治理能力，提升產品資安韌性，因應全球資安法規的新要求。

資安

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