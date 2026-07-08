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TEL台灣集食送愛 8年募集逾1萬箱食物

中央社／ 新竹8日電

半導體製造設備廠TEL台灣（Tokyo Electron Taiwan）連續8年攜手1919食物銀行舉辦「集食送愛」活動，在員工、眷屬及12家夥伴踴躍參與下，今年食物箱認購超過2600箱，創下新紀錄，8年累計募集突破1萬箱。

TEL台灣今天發布新聞稿指出，透過與1919食物銀行合作，將員工、眷屬及產業夥伴認購並親手包裝的食物箱遞送至台灣各地需要的家庭，展現對社會的關懷。

TEL台灣表示，今年響應的產業夥伴增至12家，包括半導體設備零組件、系統設計、量測及裝機等領域廠商，有亞威科技、蓋瑞科技、宜華科創、忠創科技、卓凌科技、紀陽工程、汎銓科技、翔研科技、群創力科技、台灣華爾卡國際、鑫鴻半導體、明科系統科技等。

TEL 食物

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