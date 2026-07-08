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蘋果領跑 Edge AI 智慧手表市場 預測今年滲透率可達32%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據Counterpoint Research統計，全球具備 Edge AI（邊緣人工智慧）功能的智慧手表出貨量首季年增 70%。隨著高通Snapdragon Wear Elite 等新一代穿戴式晶片推出，Counterpoint Research 預估，2026 年 Edge AI 智慧手表滲透率約 32%。

Counterpoint Research 首席分析師 Anshika Jain 表示，品牌持續升級智慧手錶硬體，以提升裝置 AI 運算能力。Edge AI 可提供更即時的健康分析與更快的回應，同時有助於保障資料隱私。目前 Edge AI 仍集中於少數領導品牌，蘋果在 2026 年第1季約占全球 Edge AI 智慧手表出貨量的 90%。

Counterpoint Research 研究總監 Mohit Agrawal 指出，智慧手表的 Edge AI 正從硬體整合發展至硬體與軟體共同最佳化。更小、更有效率的 AI 模型，以及作業系統對裝置端推論的支援，將讓更多應用程式可直接在本地執行 AI。這將帶動即時健康警示、手勢控制及更多個人化功能，因此預估2026年Edge AI智慧手表滲透率將接近 32%。

蘋果 智慧手表 健康

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