外資看好 PCB 供不應求續至2028年 009828將募集 聚焦台日韓 PCB 龍頭

半導體研究機構SemiAnalysis先前釋出利空消息，點名PCB族群，指出輝達（NVIDIA）Kyber平台的推出時程恐延後超過12個月，引發市場擔憂AI供應鏈需求降溫。對此，輝達隨即出面否認相關傳聞，外資報告也指出，PCB漲價題材至少可望延續至2027年底，甚至看到2028年；市場短線下修，反而可能成為投資人布局的甜蜜買點。

美銀證券認為，AI需求並未出現反轉，先前股價回檔反而提供進場機會，CCL與PCB仍維持供不應求態勢，相關個股後市表現值得期待。高盛也預期，本波AI浪潮將持續擴大載板市場缺口，且缺口幅度將逐年增加，至2028年缺口率可能達42%，意味著供不應求的情況恐將延續至2028年。

台股8日開高走低，盤中呈現震盪格局。PCB族群在利空消息衝擊後，8日表現漲跌互見。載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046），其中南電盤中漲幅一度超過9%，景碩與欣興盤中漲幅也逾4%；CCL龍頭台光電（2383）開盤後一度勁揚逾5%，雖然漲高後回落，但買盤隨即進場承接，展現市場對族群後市的信心，意味著利空消息已逐漸消弭。

法人表示，Kyber量產時程可能遞延的消息，確實對短線市場情緒造成衝擊，但就目前觀察來看，AI基礎建設需求依然強勁。PCB族群自去年起陸續調漲價格，至今仍處於供不應求狀態，相關榮景預料將延續至2027年下半年。換言之，PCB供應鏈中的載板、CCL與玻纖布廠商，都可望在AI基礎建設需求持續升溫下受惠，整體基本面並未出現明顯變化，預期相關類股仍具中長期成長空間。

中國信託投信預計於8月17日至20日募集「中信台日韓PCB ETF」（009828），為國內首檔聚焦PCB供應鏈的ETF。截至5月31日，前十大成分股包括台光電、欣興、揖斐電、三井金屬、金像電（2368）、台燿（6274）、JX金屬、臻鼎-KY（4958）、日東電工及斗山集團等企業。

009828擬任經理人葉松炫表示，隨著AI連結需求持續增加，且為滿足更高頻寬與更大資料傳輸量，高階PCB已成為AI時代不可或缺的關鍵元件，未來成長潛力可期。台灣、日本及韓國在全球載板市場具高度主導地位，亦是全球AI大廠的重要供應鏈夥伴。透過009828，投資人可望直接參與全球高階PCB產業的長期成長商機。